Рубль уже отыграл завтрашнее сворачивание программы QE3 в США

Мы полагаем, что текущий рост стоимости бивалютной корзины к рублю является чисто спекулятивным. На фоне сохранения агентством S&P рейтинга РФ на уровне «BBB-», а также цен на нефть и евро в районе 85,00 и 1,2700 долларов соответственно пара USD/RUB должна была бы торговаться в районе 41,75.

Отметим, что вчера МЭР РФ заявило о росте ВВП РФ на 0,8% (г/г) за первые три квартала 2014 года. В министерстве полагают, что существенный вклад в рост ВВП в сентябре внесло сельское хозяйство и промышленность. Первые признаки импортозамещения стали наблюдаться в пищевых отраслях. Мы полагаем, что по итогам 2014 года ВВП РФ превзойдет прогнозную оценку 0,5% (г/г).

Безусловно, текущее ослабление рубля ускорит инфляцию в нашей стране. В связи с этим 31 октября можно ожидать повышения ЦБ РФ ключевой процентной ставки, как минимум на 25 базисных пунктов.

Если не брать во внимание предстоящие завтра переговоры по газу, ожидаемое сворачивание программы QE3 в США, по нашим оценкам рубль уже отыграл. Учитывая, относительно низкую инфляцию в США, мы прогнозируем повышение ставки по федеральным фондам во 2 кв. 2015 года. К концу 2014 года вероятность снижения доллара ниже 40 рублей остается очень высокой.