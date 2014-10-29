Момент истины для рубля наступит совсем скоро

Любопытный сегодня выдастся день для рубля. Основная интрига сохраняется в отношении спроса российского банковского сектора на долларовую ликвидность, которую на 28 дней под 2,4035% годовых предоставит сегодня Банк России. Если объем спроса в несколько раз превысит 1,5 млрд. долл., российскому регулятору можно будет подумать об увеличении объема предложения валюты по операциям валютного РЕПО.

В отношении политики ФРС США мы придерживаемся следующего сценария: вечером американский регулятор свернет программу покупок казначейских и ипотечных облигаций QE3, оставив ключевую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25%. Первое повышение ставки, вероятно, ФРС США осуществит во 2 кв. 2015 года. На мягкую риторику ФРС США настраивает низкий уровень инфляции в США -1,7% годовых, а также снизившиеся в октябре показатели деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США.

Фактически экспоненциальный рост доллара против рубля, в какой – то момент сменится его резким снижением. Возможно, этот момент наступит до конца этой недели. В течение дня доллар может скорректироваться к локальному уровню поддержки 42,33.