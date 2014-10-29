Валютный обзор на 29.10 от компании EXNESS

NZDUSD: рост на фоне увеличения индекса доверия в деловых кругах Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7957 с целью 0,8032. Стоп-лосс = 0,7900.

Причина торговой стратегии

Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в сентябре вырос с 13,4 п. до 26,5 п. Данные сигнализируют о вероятности увеличения инвестиционных расходов со стороны национальных компаний, что благоприятно отразится на будущих темпах роста ВВП Новой Зеландии.



GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,6110-1,6183

Покупать при отбое от уровня 1,6110 с целью 1,6183. Стоп-лосс = 1,6050.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликована статистика по чистому объёму новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании. Ожидаемое в сентябре снижение показателя с 3,2 млрд. до 2,8 млрд., вероятно, окажет давление на британскую валюту.



EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2764

Покупать при пробое уровня 1,2764 с целями 1,2835 и 1,2885. Стоп-лосс = 1,2700.

Причина торговой стратегии

После публикации разочаровывающей статистики по объему заказов на товары длительного пользования в США доллар попал под давление на рынке FOREX. Дело в том, что в сентябре ядро показателя снизилось на 0,2% (м/м), отразив сокращение потребительского спроса в американской экономике. В краткосрочной перспективе мы ожидаем тестирования парой EURUSD уровней 1,2764 и 1,2835.

USDJPY: консолидация после публикации объема промышленного производства в Японии

Покупать при пробое уровня 108,35 с целью 109,89. Стоп-лосс = 107,50.

Причина торговой стратегии

Объём промышленного производства в Японии в сентябре вырос на 2,7% (м/м), оказавшись лучше прогноза 2,3% (м/м). Данные отражают восстановление реального сектора японской экономики, что будет способствовать совершению сделок carry trade с использованием йены. Сегодня вечером поддержку доллару могут оказать жесткие комментарии ФРС США в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки в США.



GOLD: под давлением перед заседанием ФРС США

Продавать при пробое уровня 1222 с целью 1205. Стоп-лосс = 1232.

Причина торговой стратегии

Сегодня ФРС США, вероятно, завершит программу QE3, что повлечёт за собой рост доходности американских государственных облигаций. Цены на золото на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира могут упасть к 1205 долларам.



USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть марки WTI

Продавать при пробое уровня 1,1148 с целью 1,1078. Стоп-лосс = 1,1200.

Причина торговой стратегии

Рост цен на нефть марки WTI c 79,20 до 81,70 доллара за баррель все-таки позволил луни перехватить инициативу у доллара США. С технической точки зрения, пробой поддержки 1,1148 послужит сигналом к открытию очередных коротких позиций по мировой резервной валюте.