Валютный обзор на 30.10 от компании EXNESS

GOLD: под давлением на фоне завершения программы QE3 в США

Продавать при пробое уровня 1205 с целью 1183. Стоп-лосс = 1220.

Причина торговой стратегии

Вчера ФРС США официально завершила программу покупок казначейских и ипотечных облигаций QE3, сохранив ключевую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25%. Доллар отреагировал на это ростом. Между тем ключевая процентная ставка, вероятно, сохранится в течение длительного периода времени, пока инфляция в США не достигнет 2% уровня. ФРС США планирует и дальше реинвестировать деньги, поступающие от погашения облигаций, настраивая участников рынка на продолжение стимулирующих мер в США, хотя и в существенно меньшем масштабе. Как ранее заявляла Джанет Йеллен, ФРС США распродаст свой пакет облигаций, стоимостью в 4,5 трлн. долл., лишь к 2020 году. По нашим оценкам, первое повышение ключевой процентной ставки в США до 0,5%, вероятно, произойдет во 2 кв. 2015 года.

USDJPY: консолидация перед публикацией ВВП США за 3 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 109,15 с целью 110,00. Стоп-лосс = 108,50.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован ВВП США за 3 кв. 2014 года. Ожидается, что квартальные темпы роста ВВП США в отчетном периоде снизятся с 4,1% до 3,1%. Отметим, что во 2 кв. 2014 года столь сильный рост ВВП наблюдался из-за эффекта низкой базы. Полагаем, данные окажут незначительное давление на доллар США. На фоне сворачивания программы QE3 в США вероятность среднесрочного роста доллара до 110 йен остается высокой.

USDCAD: консолидация около уровня 1,1200

Покупать при пробое уровня 1,1224 с целью 1,1294. Стоп-лосс = 1,1170.

Причина торговой стратегии

Вчера управляющий Банка Канады Полоз заявил о необходимости дальнейшего стимулирования для устранения незадействованных мощностей в национальной экономике. По его мнению, снижение цен на нефть может замедлить рост занятости в Канаде. Полагаем, новости окажут давление на канадскую валюту.

NZDUSD: консолидация на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Новой Зеландии на уровне 3,5%

Покупать при отбое от уровня 0,7711 с целью 0,7766. Стоп-лосс = 0,7660.

Причина торговой стратегии

Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%. Новость нейтральна для курса киви. Учитывая высокую вероятность продолжения роста доллара США, спекулятивные покупки пары NZDUSD можно рассмотреть вблизи минимума 2014 года 0,7711.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9620

Покупать при отбое от уровня 0,9559 с целью 0,9620. Стоп-лосс = 0,9510.

Причина торговой стратегии

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в сентябре вырос с 1,28 п. до 1,41 п. Данные отражают рост потребительских расходов в Швейцарии, формирующих значительную часть ВВП страны. Возможное снижение пары USDCHF к уровню поддержки 0,9559 можно использовать для открытия длинных позиций.

EURUSD: под давлением перед публикацией числа безработных в Германии

Продавать при отбое от уровня 1,2612 с целью 1,2500. Стоп-лосс = 1,2660.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.55 GMT будет опубликовано число безработных в Германии. Ожидается, что в октябре данный показатель вырастет на 4 тыс. человек. Полагаем, статистика окажет давление на евро.