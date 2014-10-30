Рубль снял шляпу перед долларом США

Из предложенных вчера ЦБ РФ 1,5 млрд. долл. в рамках операций валютного РЕПО банки привлекли чуть больше 0,2 млрд. долл. Полагаем, спрос на валюту от ЦБ РФ постепенно будет возрастать, особенно со стороны банков TOP-10 по капитализации в РФ. Учитывая, что до конца 2015 года ставка долларового LIBOR возрастет примерно на 100 базисных пунктов, коммерческим банкам РФ следует проявить большую активность на проводимых ЦБ РФ валютных аукционах.

Вчера ФРС США завершила программу покупок казначейских и ипотечных облигаций QE3, сохранив ключевую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25%. Доллар отреагировал на это ростом. Между тем ключевая процентная ставка, вероятно, сохранится в течение длительного периода времени, пока инфляция в США не достигнет 2% уровня. ФРС США планирует и дальше реинвестировать деньги, поступающие от погашения облигаций, настраивая участников рынка на продолжение стимулирующих мер в США, хотя и в существенно меньшем масштабе. Как ранее заявляла Джанет Йеллен, ФРС США распродаст свой пакет облигаций, стоимостью в 4,5 трлн. долл., лишь к 2020 году. По нашим оценкам, первое повышение ключевой процентной ставки в США до 0,5%, вероятно, произойдет во 2 кв. 2015 года.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию ВВП США за 3 кв. 2014 года. Ожидаемое снижение квартальных темпов роста данного показателя с 4,1% до 3,1% возможно притормозит рост мировой резервной валюты. В отношении рубля мы сохраняем сдержанный оптимизм, так как ожидаем увидеть в скором времени рост цен на нефть BRENT выше 90 долларов за баррель. До конца года пара USD/RUB имеет высокие шансы скорректироваться ниже 40.