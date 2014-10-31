Валютный обзор на 31.10 от компании EXNESS

USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,1121

Продавать при пробое уровня 1,1121 с целью 1,1070. Стоп-лосс = 1,1170.

Причина торговой стратегии

Канадский доллар на фоне стабилизации цен на нефть смотрится очень уверенно в паре с долларом США. По мнению генерального секретаря ОПЕК, в скором времени произойдет нормализация спроса и предложения на черное золото. Мы полагаем, что в ноябре квоты на добычу нефти со стороны стран ОПЕК будут снижены. Это позволит рассчитывать на рост нефти марок BRENT и WTI выше уровней 90 и 84 долларов соответственно.



В среднесрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9976

Покупать при пробое уровня 0,9684 с целями 0,9800 и 0,9976. Стоп-лосс = 0,9600.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американских потребителей. Ожидаемый в сентябре рост показателей на 0,3% (м/м) и 0,2% (м/м) соответственно, вероятно, окажет поддержку доллару США.



В краткосрочной перспективе пара EURJPY может протестировать отметку 139,15

Покупать при пробое уровня 138,03 с целью 139,15. Стоп-лосс = 137,50.

Причина торговой стратегии

В ноябре месяце ЕЦБ начнет покупать обеспеченные активами ценные бумаги – ABS, а в декабре проведет очередной аукцион LTRO. На фоне расширения монетарных стимулов в еврозоне пара EURJPY в среднесрочной перспективе, вероятно, снизится. Однако в краткосрочной перспективе, учитывая слабость йены, мы не исключаем роста данной пары до 139,15.



Золото приближается к поддержке 1180 долл.

Покупать при отбое от уровня 1180 с целью 1200. Стоп-лосс = 1160.

Причина торговой стратегии

Цены на золото продолжают находиться под давлением после решения ФРС США полностью свернуть программу QE3. Мы ожидаем, что вблизи сильного уровня поддержки 1180 долл. произойдет краткосрочная коррекция драгоценного металла.



USDJPY: рост на фоне сильных данных по ВВП США в 3 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 110,00 с целью 111,00. Стоп-лосс = 109,30.

Причина торговой стратегии

ВВП США в 3 кв. 2014 года вырос на 3,5% (кв/кв), оказавшись выше прогноза 3,1% (кв/кв). Данные отражают рост совокупного спроса в крупнейшей экономике мира, что увеличивает привлекательность мировой резервной валюты против низкодоходной йены.



EURUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в еврозоне

Покупать при пробое уровня 1,2670 с целью 1,2829. Стоп-лосс = 1,2600.

Причина торговой стратегии

Октябрьское снижение числа безработных в Германии на 22 тыс. человек вселяет оптимизм в восстановление экономической активности в 4-ой экономике мира. Сегодня поддержку евро может оказать инфляционная статистика в еврозоне. Ожидаемый в октябре рост индекса потребительских цен еврозоны с 0,3% до 0,4% годовых, вероятно, удержит евро выше уровня поддержки 1,2600.