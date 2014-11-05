Сегодня рубль дисконтирует ухудшение внешней обстановки

Обновление долларом США очередного исторического максимума против рубля сегодня воспринимается как само собой разумеющееся явление. Ухудшение геополитической обстановки после прошедших на юго-востоке Украины выборов является основным фактором падения рубля. К сожалению, падение цен на нефть также способствует продажам рубля. Увеличение минимального размера гарантийного обеспечения на Московской Бирже по фьючерсным контрактам на пары USD/RUB и EUR/RUB до 5,5% лишь в малой степени позволит сократить количество спекулятивных сделок в отношении российской валюты.

Отметим, что увеличение Банком России ключевой процентной ставки до 9,5% на фоне роста инфляции в РФ до 8,4%, безусловно, будет способствовать сокращению инфляционных ожиданий в нашей стране, но лишь в среднесрочной перспективе. В 2008-2009 годах Банк России для поддержки рубля потратил 200 млрд. долларов золотовалютных резервов, подняв ставку рефинансирования до 13%. В 2015 году, когда Банк РФ перестанет проводить интервенции, только процентная политика станет основным инструментом регулирования ликвидности в банковском секторе. Полагаем, ключевая процентная ставка в РФ в 2015 году может достичь уровней в 13-14% в случае дальнейшего ослабления рубля. К концу 2014 года мы ожидаем коррекции доллара к 40 рублям.