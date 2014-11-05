В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень 1,2440

Сентябрьское падение розничных продаж в еврозоне на 1,3%(м/м) отражает снижение потребительской активности европейских домохозяйств. Отметим, что еврокомиссия считает геополитический риск в отношении РФ основным сдерживающим фактором роста ВВП еврозоны в 2015 году.

ЕЦБ с целью ускорения темпов роста европейской экономики за последнюю неделю октября приобрел облигации с покрытием на сумму в 3 млрд. евро. Как ожидается, баланс ЕЦБ в ближайшие пару лет разрастется с 2 трлн. до 3 трлн. евро. В связи с этим мы ожидаем снижения евро к уровню 1,2440 в краткосрочной и к 1,2200 в среднесрочной перспективе.