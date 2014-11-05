Валютный обзор на 05.11 от компании EXNESS

AUDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,8760

Покупать при пробое уровня 0,8760 с целью 0,8840. Стоп-лосс = 0,8700.

Причина торговой стратегии

Решение Резервного Банка Австралии сохранить ключевую процентную ставку на уровне 2,5% позволило осси удержать годовой минимум 0,8650. По мнению регулятора, опережающие индикаторы сигнализируют об улучшении ситуации на рынке труда Австралии. Подтвердить или опровергнуть последний тезис можно будет завтра, в момент публикации октябрьской статистики по занятости и безработице в Австралии.



NZDUSD: рост на фоне снижения безработицы в Новой Зеландии

Покупать при отбое от уровня 0,7800 с целью 0,7880. Стоп-лосс = 0,7750.

Причина торговой стратегии

Уровень занятости в Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года вырос на 0,8%(кв/кв), оказавшись лучше прогноза +0,6%(кв/кв). Уровень безработицы в 3 кв. 2014 года снизился с 5,6% до 5,4%. Данные отражают улучшение ситуации на рынке труда Новой Зеландии, способствуя росту киви.



USDCAD: рост, несмотря на увеличение торгового баланса Канады

Покупать при отбое от уровня 1,1385 с целями 1,1450 и 1,1553. Стоп-лосс = 1,1335.

Причина торговой стратегии

В сентябре торговый баланс Канады вырос на 0,7 млрд., оказавшись лучше прогноза минус 0,7 млрд. По мнению управляющего Банка Канады Полоза, данные по торговле свидетельствуют, что низкий курс канадского доллара помогает экспорту. Однако в условиях ужесточения монетарной политики в США рост пары USDCAD, вероятно, продолжится.

GOLD: под давлением перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг США

Продавать при пробое уровня 1150 с целями 1140 и 1117. Стоп-лосс = 1160.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 15.00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM. В октябре ожидается небольшое снижение показателя с 58,6 п. до 58,2 п. Между тем спрос на доллар США остается высоким из-за октябрьского увеличения с 56,6 п. до 59,0 п. индекса деловой активности в производственном секторе США.



USDJPY: рост на фоне увеличения денежной базы в Японии

Покупать при пробое уровня 114,37 с целью 115,01. Стоп-лосс = 113,70.

Причина торговой стратегии

Денежная база в Японии в октябре выросла с 35,3% до 36,9% в годовом выражении. Данные отражают рост количества йен в обращении, способствуя обесцениванию национальной валюты.



USDCHF: консолидация около уровня поддержки 0,9585

Покупать при пробое уровня 0,9610 с целью 0,9685. Стоп-лосс = 0,9550.

Причина торговой стратегии

Нахождение пары EURCHF на 30 пунктов выше уровня 1,2000 в ближайшее время может вынудить швейцарского регулятора к проведению интервенции. На фоне вероятного ослабления франка пара USDCHF может вновь протестировать уровень 0,9684.