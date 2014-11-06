Фиксация длинных позиций по доллару возможна около уровня 45,50 рублей

Вчерашнее решение ЦБ РФ снизить объем интервенций до 350 млн. долл. в день в случае нахождения стоимости бивалютной корзины в течение всей торговой сессии на границах операционного интервала или за его пределами можно назвать историческим. Буквально через пару месяцев российский регулятор, уйдя с валютного рынка, сможет регулировать долларовую ликвидность в нашей стране только через аукционы валютного РЕПО.

По нашим оценкам, в ноябре 2014 года крупнейшие российские коммерческие банки смогут занять доллары США у Банка России на 1 неделю, 1 месяц и 1 год по минимальным ставкам в 1,6178%, 1,6535% и 2,0416% соответственно, а к концу 2015 года, когда ФРС США поднимет ставку по федеральным фондам до 1,25%, – по аналогичным ставкам, но с добавкой в 100 базисных пунктов. На фоне вероятного роста ставок в США коммерческим банкам РФ следует проявить повышенную активность на проводимых ЦБ РФ аукционах валютного РЕПО.

Сегодня все внимание участников рынка будет обращено к пресс-конференции М.Драги. Ожидается, что глава ЕЦБ объявит параметры покупок ценных бумаг, обеспеченных активами, - ABS. В связи с разрастанием денежной массы в еврозоне риски среднесрочного снижения евро, а, следовательно, и укрепления доллара США на рынке FOREX остаются высокими.

Краткосрочную фиксацию длинных позиций в паре USDRUB мы ожидаем около уровня 45,50.