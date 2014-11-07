Рубль значительно перелетел свою фундаментальную оценку

В связи с фактической отменой интервенций Банком России российская валюта продолжила свое падение к доллару США и евро. Букет проблем в виде низких цен на нефть, санкций, геополитики, структурных проблем в РФ в условиях ухода основного продавца валюты с Московской биржи не дают рублю даже шанса на коррекцию.

К сожалению, в краткосрочной перспективе в связи с вероятным падением пары EUR/USD до уровня 1,2200 мы ожидаем распродаж рублевых активов. Сейчас это кажется невероятным, но фундаментальную стоимость доллара США мы оцениваем вблизи уровня в 37,50 рублей.