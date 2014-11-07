Валютный обзор на 07.11 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне намерения ЕЦБ вкачать в финансовую систему еврозоны 1 трлн. евро

Продавать при пробое уровня 1,2350 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2440.

Причина торговой стратегии

Вчера М.Драги заявил о том, что ЕЦБ в течение 2-х лет будет осуществлять покупку обеспеченных активами ценных бумаг - ABS и программы долгосрочного кредитования - TLTRO. Ожидается, что объем активов ЕЦБ вырастет с текущего значения 2,04 трлн. евро к уровню начала 2012 года в 3 трлн. евро.



GBPUSD: под давлением перед публикацией торгового баланса Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5813 с целью 1,5755. Стоп-лосс = 1,5865.

Причина торговой стратегии

Усиление мировой резервной валюты на рынке FOREX после ноябрьского заседания ЕЦБ позволило паре GBPUSD пробить поддержку 1,5870. На фоне ожидаемого снижения в сентябре торгового баланса Великобритании падение фунта, вероятно, продолжится.



GOLD: под давлением перед публикацией данных по рынку труда в США

Продавать при пробое уровня 1131 с целью 1117. Стоп-лосс = 1145.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда в США. Ожидается, что в октябре занятость вне сельскохозяйственного сектора США вырастет на 235 тыс. человек, а уровень безработицы сохранится на отметке 5,9%. Позитивные ожидании в отношении роста американской экономики толкают цены на золото к новым минимумам.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9785

Покупать при отбое от уровня 0,9685 с целью 0,9785. Стоп-лосс = 0,9625.

Причина торговой стратегии

Падение пары EURUSD, после того как глава ЕЦБ пообещал расширить баланс банка до уровня начала 2012 года, привело к росту пары USDCHF. После непродолжительной коррекции пара USDCHF, вероятно, протестирует уровень 0,9785.



EURJPY: консолидация выше уровня поддержки 142,18

Продавать при пробое уровня 142,18 с целью 141,18. Стоп-лосс = 142,70.

Причина торговой стратегии

Публикация сентябрьских данных по внешней торговли и объемам промышленного производства в Германии и Франции позволила паре EURJPY отскочить от уровня поддержки 142,18. Однако смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне, вероятно, приведет к снижению евро до 141,18 йен.



USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда в Канаде

Покупать при пробое уровня 1,1467 с целью 1,1553. Стоп-лосс = 1,1410.

Причина торговой стратегии

Октябрьское снижение индекса деловой активности в производственном секторе Канады с 58,6 п. до 51,2 п. ослабило позиции луни на рынке FOREX. Сегодня давление на канадскую валюту может оказать публикация данных по рынку труда в Канаде. Ожидается, что в октябре уровень занятости в этой стране снизится на 3,9 тыс. человек.