EURUSD: под давлением на фоне намерения ЕЦБ вкачать в финансовую систему еврозоны 1 трлн. евро
Продавать при пробое уровня 1,2350 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2440.
Причина торговой стратегии
Вчера М.Драги заявил о том, что ЕЦБ в течение 2-х лет будет осуществлять покупку обеспеченных активами ценных бумаг - ABS и программы долгосрочного кредитования - TLTRO. Ожидается, что объем активов ЕЦБ вырастет с текущего значения 2,04 трлн. евро к уровню начала 2012 года в 3 трлн. евро.
GBPUSD: под давлением перед публикацией торгового баланса Великобритании
Продавать при пробое уровня 1,5813 с целью 1,5755. Стоп-лосс = 1,5865.
Причина торговой стратегии
Усиление мировой резервной валюты на рынке FOREX после ноябрьского заседания ЕЦБ позволило паре GBPUSD пробить поддержку 1,5870. На фоне ожидаемого снижения в сентябре торгового баланса Великобритании падение фунта, вероятно, продолжится.
GOLD: под давлением перед публикацией данных по рынку труда в США
Продавать при пробое уровня 1131 с целью 1117. Стоп-лосс = 1145.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда в США. Ожидается, что в октябре занятость вне сельскохозяйственного сектора США вырастет на 235 тыс. человек, а уровень безработицы сохранится на отметке 5,9%. Позитивные ожидании в отношении роста американской экономики толкают цены на золото к новым минимумам.
В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9785
Покупать при отбое от уровня 0,9685 с целью 0,9785. Стоп-лосс = 0,9625.
Причина торговой стратегии
Падение пары EURUSD, после того как глава ЕЦБ пообещал расширить баланс банка до уровня начала 2012 года, привело к росту пары USDCHF. После непродолжительной коррекции пара USDCHF, вероятно, протестирует уровень 0,9785.
EURJPY: консолидация выше уровня поддержки 142,18
Продавать при пробое уровня 142,18 с целью 141,18. Стоп-лосс = 142,70.
Причина торговой стратегии
Публикация сентябрьских данных по внешней торговли и объемам промышленного производства в Германии и Франции позволила паре EURJPY отскочить от уровня поддержки 142,18. Однако смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне, вероятно, приведет к снижению евро до 141,18 йен.
USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда в Канаде
Покупать при пробое уровня 1,1467 с целью 1,1553. Стоп-лосс = 1,1410.
Причина торговой стратегии
Октябрьское снижение индекса деловой активности в производственном секторе Канады с 58,6 п. до 51,2 п. ослабило позиции луни на рынке FOREX. Сегодня давление на канадскую валюту может оказать публикация данных по рынку труда в Канаде. Ожидается, что в октябре уровень занятости в этой стране снизится на 3,9 тыс. человек.
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