Саммит большой двадцатки окажет поддержку осси

Опубликованные в минувшую пятницу слабые данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США привели к снижению мировой резервной валюты на рынке FOREX. На этой неделе поддержку доллару может оказать статистика по розничным продажам в США. В связи с ростом последнего показателя и ожидаемым снижением в сентябре сальдо платежного баланса Японии пара USDJPY, вероятно, протестирует уровень 115,50.

Особое внимание на этой неделе стоит уделить паре EURUSD, учитывая публикацию индекса потребительских цен, объема промышленного производства и ВВП еврозоны за 3 кв. 2014 года. Ускорение темпов роста последнего показателя с 0% (кв/кв) до 0,1% (кв/кв) способно привести к росту евро до уровня 1,2550.

Повышенную волатильность в середине недели мы ожидает от фунта. Несмотря на вероятное снижение уровня безработицы в Великобритании до 5,9%, ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии видимо скорректирует прогнозы участников рынка в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки в Великобритании. В течение недели фунт может протестировать уровень 1,5950.

Динамику «лучше рынка» на этой неделе продемонстрирует осси. Октябрьский рост торгового баланса Китая до 45,4 млрд. юаней, отразивший восстановление экономической активности во второй экономике мира, будет способствовать росту спроса на товарно-сырьевые активы. Кроме того, спрос на австралийские активы, вероятно, увеличится и в связи с проведением 15-16 ноября саммита G20 в австралийском городе Брисбен. В течение недели осси попробует протестировать уровень 0,8750.