Валютный обзор на 10.11 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация ниже уровня 1,2500

Покупать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2613. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликован объем промышленного производства в Италии, а также индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix. Рост обоих показателей, вероятно, окажет евро поддержку. При пробое уровня сопротивления 1,2500 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по евро.



GBPUSD: рост, несмотря на снижение торгового баланса Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5923 с целью 1,6009. Стоп-лосс = 1,5870.

Причина торговой стратегии

Сентябрьское снижение торгового баланса Великобритании не оказало значимого давления на фунт. Дело в том, что после публикации статистики по рынку труда в США, доллар стал заметно «терять в весе» против своего британского коллеги. В краткосрочной перспективе пара GBPUSD имеет возможность развить коррекцию до уровня 1,6009.



USDJPY: под давлением на фоне снижения доходности американских облигаций

Покупать при отбое от уровня 113,19 с целью 115,46. Стоп-лосс = 112,50.

Причина торговой стратегии

Доходность к погашению по десятилетним американским облигациям с 7 ноября снизилась с 2,39% до 2,30%, оказав давление на доллар США. С другой стороны мягкая денежно-кредитная политика в Японии вместе с низкой инфляцией создает предпосылки к снижению доходности японских облигаций и падению интереса к йене.

AUDUSD: рост после публикации торгового баланса Китая

Покупать при пробое уровня 0,8681 с целью 0,8750. Стоп-лосс = 0,8630.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Китая в октябре вырос с 31,0 млрд. до 45,4 млрд. юаней. Рост важнейшей компоненты ВВП крупнейшего торгового партнера Австралии окажет поддержку осси.



USDCAD: под давлением на фоне роста занятости в Канаде

Продавать при пробое уровня 1,1308 с целью 1,1256. Стоп-лосс = 1,1358.

Причина торговой стратегии

Публикация октябрьского отчета по рынку труда в Канаде оказала заметную поддержку канадской валюте. Рост занятости на 43,1 тыс. человек и снижение уровня безработицы с 6,8% до 6,5% отразили улучшение деловой активности в национальной экономике.



GOLD: консолидация ниже уровня сопротивления 1178 долл.

Покупать при пробое уровня 1178 с целью 1193. Стоп-лосс = 1165.

Причина торговой стратегии

Цены на золото скорректировались к уровню сопротивления 1178 долл. на фоне недостаточно сильного отчета по рынку труда в США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в этой стране в октябре выросла лишь на 214 тыс. человек, оказавшись хуже прогноза в 235 тыс. человек.