Вчера коммерческие банки РФ на аукционах валютного РЕПО привлекли лишь 212,4 млн. долл. из предложенных Банком России 3,5 млрд. долл. Однако спрос на доллары США на 28 -дневном аукционе оказался существенно больше, чем на 7 дневном. Мы ожидаем, что спрос на 12 месячном аукционе валютного РЕПО на следующей неделе будет еще больше.
В то же время сегодня Банк России на недельном аукционе рублевого РЕПО предложит 2,695 трлн. руб. по ставке 9,5%. Данный объем будет меньше примерно на 100-200 млрд. рублей и дороже на 150 б.п. объемов рублевого кредитования на 3-х последних аукционах рублевого РЕПО.
Подобные игры ЦБ РФ в ближайшие недели, вероятно, стабилизируют ситуацию с долларовой и рублевой ликвидностью в нашей стране.
Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики из США и еврозоны мы ожидаем консолидации доллара вблизи уровня 46 рублей.
Комментарии 0