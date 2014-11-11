Доллар продолжит консолидацию вблизи 46 рублей

Вчера коммерческие банки РФ на аукционах валютного РЕПО привлекли лишь 212,4 млн. долл. из предложенных Банком России 3,5 млрд. долл. Однако спрос на доллары США на 28 -дневном аукционе оказался существенно больше, чем на 7 дневном. Мы ожидаем, что спрос на 12 месячном аукционе валютного РЕПО на следующей неделе будет еще больше.

В то же время сегодня Банк России на недельном аукционе рублевого РЕПО предложит 2,695 трлн. руб. по ставке 9,5%. Данный объем будет меньше примерно на 100-200 млрд. рублей и дороже на 150 б.п. объемов рублевого кредитования на 3-х последних аукционах рублевого РЕПО.

Подобные игры ЦБ РФ в ближайшие недели, вероятно, стабилизируют ситуацию с долларовой и рублевой ликвидностью в нашей стране.

Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики из США и еврозоны мы ожидаем консолидации доллара вблизи уровня 46 рублей.