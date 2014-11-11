Валютный обзор на 11.11 от компании EXNESS

В краткосрочной перспективе евро может протестировать поддержку 1,2365

Продавать при пробое уровня 1,2413 с целью 1,2365. Стоп-лосс = 1,2453.

Причина торговой стратегии

Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики из еврозоны и США движение пары EURUSD определят технические факторы. При пробое уровня поддержки 1,2413 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по евро.



GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5836

Продавать при пробое уровня 1,5836 с целью 1,5789. Стоп-лосс = 1,5880.

Причина торговой стратегии

Розничные продажи в Великобритании от BRC в магазинах, открытых не менее года, в октябре не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика нейтральная для фунта. Учитывая возобновившийся рост доллара, в краткосрочной перспективе мы не исключаем снижения пары GBPUSD к уровню поддержки 1,5789.



USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 115,46

Покупать при пробое уровня 115,60 с целью 117,86. Стоп-лосс = 115,00.

Причина торговой стратегии

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в сентябре выросло на 61,9% (г/г) до 963,0 млрд. йен, что оказалось лучше прогноза 532,2 млрд. йен. Данные позитивны для курса йены. Вблизи уровня сопротивления 115,46 вероятна фиксация длинных позиций по паре USDJPY.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса настроений в деловых кругах Австралии

Продавать при пробое уровня 0,8606 с целью 0,8538. Стоп-лосс = 0,8660.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB в октябре снизился с 5 п. до 4 п. Данные, отразившие ухудшение экономической обстановки в стране, окажут давление на курс австралийской валюты.



Пара USDCAD консолидируется в середине диапазона 1,1310-1,1455

Покупать при пробое уровня 1,1385 с целью 1,1455. Стоп-лосс = 1,1330.

Причина торговой стратегии

Канадский доллар оказался под давлением после публикации октябрьской статистики по числу закладок новых домов в Канаде. Дело в том, что рассматриваемый показатель в отчетном периоде снизился со 197 тыс. до 184 тыс., оказавшись хуже прогноза 200 тыс.



В 2015 году цены на золото могут снизиться до 1000 долл.

Продавать при пробое уровня 1146 с целью 1131. Стоп-лосс = 1160.

Причина торговой стратегии

Цены на золото откатились назад после тестирования мощного уровня сопротивления 1180 долл. Участники рынка не исключают падения цен на драгоценный металл до 1 тыс. долл. в 2015 году из-за вероятного роста ставки по федеральным фондам в США с 0,25% до 1,25%.