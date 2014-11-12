В краткосрочной перспективе доллар может снизиться к 45 рублям

Вчерашнее решение Банка РФ ввести лимит на предоставление рублевой ликвидности под залог валюты по однодневным операциям "валютный своп" способствовало укреплению рубля. В преддверии наступления налогового периода в РФ банкам придётся придержать у себя большее количество рублей, а не пускать их на покупку валюты на Московской бирже.

Однако более действенной мерой по защите рубля могло бы явиться решение ЦБ РФ существенно ограничить предоставление рублей по операциям рублевого РЕПО, а также по операциям предоставления ликвидности под залог нерыночных активов или поручительств. Однако подобные действия могут реально затормозить темпы экономического роста в нашей стране, чего ЦБ допустить тоже не может. Вот ему и приходиться лавировать.

Учитывая низкую вероятность ввода новых секторальных санкций против РФ со стороны ЕС, мы ожидаем снижения доллара к 45 рублям в течение недели.