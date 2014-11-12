Валютный обзор на 12.11 от компании EXNESS

Осси закрепился выше уровня 0,8681

Покупать при пробое уровня 0,8700 с целью 0,8758. Стоп-лосс = 0,8650.

Причина торговой стратегии

Несмотря на октябрьское снижение индекса настроений в деловых кругах Австралии от NAB, уже в ноябре неплохую динамику продемонстрировал индекс потребительского доверия Австралии от Westpac. Последний показатель вырос на 1,9%(м/м), просигнализировав о вероятном росте будущих потребительских расходов австралийских домохозяйств.



Налоговые игры в Японии повышают волатильность йены

Покупать при отбое от уровня 113,85 с целью 116,00. Стоп-лосс = 113,00.

Причина торговой стратегии

Японская йена оказалась под давлением после появившихся слухов о возможном откладывании до апреля 2017 года повышения налога с продаж в Японии. Дело в том, что реализация данного сценария способствовала бы совершению сделок carry trade c использованием йены. Однако сегодня управляющий Банка Японии Курода опроверг эти слухи. Он заявил о необходимости повысить налог с продаж в соответствии с планом, то есть в 2015 году.



EURUSD: рост перед публикацией объема промышленного производства в еврозоне

Покупать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2579. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован объем промышленного производства в еврозоне. После августовского падения в сентябре ожидается рост показателя на 0,6%(м/м). Полагаем, статистика окажет поддержку евро.

NZDUSD: рост после выступления Грэма Уилера

Покупать при пробое уровня 0,7850 с целью 0,7975. Стоп-лосс = 0,7800.

Причина торговой стратегии

Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о том, что финансовая система Новой Зеландии остается устойчивой, но сохраняются риски, такие как рост цен на жилье и рост ипотечного кредитования. К глобальным рискам он отнес ужесточение денежно-кредитной политики в США и замедление темпов роста китайской экономики. Однако оптимистичный настрой Уилера в отношении банковского сектора Новой Зеландии способствовал укреплению киви.



GBPUSD: консолидация перед публикацией ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии

Покупать при пробое уровня 1,5944 с целью 1,6021. Стоп-лосс = 1,5890.

Причина торговой стратегии

Сегодня волатильность британской валюты существенно возрастет в связи с публикацией статистики по рынку труда Великобритании и ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии. С технической точки зрения, покупки фунта следует рассмотреть выше уровня сопротивления 1,5944.



Цены на золото вновь приближаются к уровню 1180 долл.

Покупать при пробое уровня 1180 с целью 1200. Стоп-лосс = 1160.

Причина торговой стратегии

Отсутствие значимой макроэкономической статистики по США в первой половине этой недели не позволило ценам на золото выйти за границы диапазона 1131-1178 долл. С технической точки зрения, пробой уровня 1180 долл. повлечет реализацию фигуры «перевернутая голова и плечи» и усилит покупки драгоценного металла.