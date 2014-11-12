Осси закрепился выше уровня 0,8681
Покупать при пробое уровня 0,8700 с целью 0,8758. Стоп-лосс = 0,8650.
Причина торговой стратегии
Несмотря на октябрьское снижение индекса настроений в деловых кругах Австралии от NAB, уже в ноябре неплохую динамику продемонстрировал индекс потребительского доверия Австралии от Westpac. Последний показатель вырос на 1,9%(м/м), просигнализировав о вероятном росте будущих потребительских расходов австралийских домохозяйств.
Налоговые игры в Японии повышают волатильность йены
Покупать при отбое от уровня 113,85 с целью 116,00. Стоп-лосс = 113,00.
Причина торговой стратегии
Японская йена оказалась под давлением после появившихся слухов о возможном откладывании до апреля 2017 года повышения налога с продаж в Японии. Дело в том, что реализация данного сценария способствовала бы совершению сделок carry trade c использованием йены. Однако сегодня управляющий Банка Японии Курода опроверг эти слухи. Он заявил о необходимости повысить налог с продаж в соответствии с планом, то есть в 2015 году.
EURUSD: рост перед публикацией объема промышленного производства в еврозоне
Покупать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2579. Стоп-лосс = 1,2450.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован объем промышленного производства в еврозоне. После августовского падения в сентябре ожидается рост показателя на 0,6%(м/м). Полагаем, статистика окажет поддержку евро.
NZDUSD: рост после выступления Грэма Уилера
Покупать при пробое уровня 0,7850 с целью 0,7975. Стоп-лосс = 0,7800.
Причина торговой стратегии
Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о том, что финансовая система Новой Зеландии остается устойчивой, но сохраняются риски, такие как рост цен на жилье и рост ипотечного кредитования. К глобальным рискам он отнес ужесточение денежно-кредитной политики в США и замедление темпов роста китайской экономики. Однако оптимистичный настрой Уилера в отношении банковского сектора Новой Зеландии способствовал укреплению киви.
GBPUSD: консолидация перед публикацией ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии
Покупать при пробое уровня 1,5944 с целью 1,6021. Стоп-лосс = 1,5890.
Причина торговой стратегии
Сегодня волатильность британской валюты существенно возрастет в связи с публикацией статистики по рынку труда Великобритании и ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии. С технической точки зрения, покупки фунта следует рассмотреть выше уровня сопротивления 1,5944.
Цены на золото вновь приближаются к уровню 1180 долл.
Покупать при пробое уровня 1180 с целью 1200. Стоп-лосс = 1160.
Причина торговой стратегии
Отсутствие значимой макроэкономической статистики по США в первой половине этой недели не позволило ценам на золото выйти за границы диапазона 1131-1178 долл. С технической точки зрения, пробой уровня 1180 долл. повлечет реализацию фигуры «перевернутая голова и плечи» и усилит покупки драгоценного металла.
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