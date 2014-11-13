Падающая нефть давит на рубль

Падение цен на нефть марки BRENT к 80 долларов за баррель в ближайшее время продолжит оказывать давление на российскую валюту. Отметим, что по данным Росстата удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-августе 2014г. составил 32,0%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,8% (в январе-августе 2013г. соответственно 33,1% и 46,7%). Таким образом, РФ постепенно сокращает экспорт чистой нефти в пользу увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, но низкими темпами. Единственное в этой ситуации радует, что наша страна имеет подушку безопасности в виде стабилизационных фондов, способных обеспечить ей оплату импорта в течение 10 месяцев. Учитывая, что внешние факторы в течение длительного времени могут оставаться негативными, нашей стране в ближайшее время необходимо всерьез подумать и о повышении налоговой нагрузки и о сокращении ряда государственных расходов.

Сегодня участников рынка привлечет публикация предварительных данных по ВВП РФ за 3 кв. 2014 года. Если данный показатель составит более 0,3% (г./г.), можно ожидать укрепления российской валюты до 46 рублей за доллар США.