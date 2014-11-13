Валютный обзор на 13.11 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением на фоне падения объема промышленного производства в Китае

Покупать при отбое от уровня 0,8681 с целью 0,8758. Стоп-лосс = 0,8650.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в Китае в октябре снизился с 8,0% до 7,8% в годовом выражении. Данные отражают сокращение реального сектора крупнейшей азиатской экономики, что окажет давление на товарно-сырьевые валюты, в том числе и осси.



EURUSD: консолидация в диапазоне 1,2365-1,2500

Покупать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2579. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,6% в годовом выражении, оказавшись лучше прогноза -0,3%. В отчётном периоде по сравнению с августом 2014 года рост средств производства в еврозоне составил 2,9%, а выработка энергии – 0,3%. Во многом такая динамика показателей обусловлена эффектом низкой базы. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию инфляционной статистики по Германии и Франции. В краткосрочной перспективе мы ожидаем консолидации евро вблизи уровня 1,2500.



GBPUSD: под давлением после публикации экономических прогнозов Банка Англии

Продавать при пробое уровня 1,5745 с целью 1,5645. Стоп-лосс = 1,5800.

Причина торговой стратегии

Британская валюта оказалась под давлением на рынке FOREX на фоне снижения Банком Англии прогнозов по темпам роста экономики страны, а также по уровню инфляции. Отметим, что регулятор прогнозирует рост ВВП и инфляции в 2015 г на 2,9% и 1,4% против августовского прогноза 3,1% и 1,7% соответственно. В связи с этим повышение процентной ставки в Великобритании ожидается не в первом полугодии 2015 года, а лишь во втором.

NZDUSD: рост после публикации индекса деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7880 с целью 0,7975. Стоп-лосс = 0,7810.

Причина торговой стратегии

Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в октябре вырос с 58,1 п. до 59,3 п. Данные, свидетельствующие о расширении производства в Новой Зеландии, вероятно, окажут поддержку киви.



USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 116,10

Покупать при пробое уровня 116,10 с целью 117,86. Стоп-лосс = 115,50.

Причина торговой стратегии

Индекс цен производителей Японии в октябре снизился с 3,5% до 2,9% в годовом выражении, отражая сокращение инфляционного давления в стране. С целью предотвращения подобных процессов недавнее решение Банка Японии расширить программу покупок активов выглядит логичным.



EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 144,66

Покупать при пробое уровня 144,66 с целью 145,67. Стоп-лосс = 144,00.

Причина торговой стратегии

Тенденция к ослаблению йены на рынке FOREX набирает обороты. Риски снижения инфляции в Японии, а также возможная в декабре 2014 года отставка правительства, явно не способствуют укреплению национальной валюты.