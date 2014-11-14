В краткосрочной перспективе доллар может вырасти до 48 рублей

Сегодня важнейшему фактору поддержки рубля – ценам на нефть, самим требуется поддержка со стороны стран ОПЕК. Однако разногласия в организации, часть членов которой выступает за сохранение добычи нефти на прежнем уровне, а часть – против, вынуждают институциональных инвесторов в условиях ужесточения денежно-кредитной политики в США распродавать фьючерсы на черное золото.

Однако добыча нефти, например в тех же США, при цене нефти марки WTI в 73 доллара за баррель скоро станет убыточной. Мы полагаем, что в следующем году цены на черное золото в условиях постепенного ускорения темпов роста ВВП мировой экономики все же выйдут в диапазон 90-95 долларов за баррель BRENT.

Отметим, что на фоне ухудшения внешней обстановки, рост ВВП РФ в 3 кв. 2014 года на 0,7%(г/г) фактически был проигнорирован рублем. Между тем значение показателя существенно превысило прогнозную оценку 0,3% (г/г). Сегодня крупнейший торговый партнер РФ – Германия, также продемонстрировал обнадеживающие данные по ВВП за 3 кв. 2014 года. Таким образом, уже сейчас можно говорить о том, что подписание в сентябре минских соглашений позволило снять угрозу скатывания РФ и Германии в рецессию в 2014 году.

Сегодня стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в США. Если октябрьское значение показателя превысит 0,2% (м/м), доллар, вероятно, протестирует уровень в 48 рублей.