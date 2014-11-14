Валютный обзор на 14.11 от компании EXNESS

GOLD: под давлением перед публикацией данных по розничным продажам в США

Продавать при пробое уровня 1146 с целью 1131. Стоп-лосс = 1160.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован объем розничных продаж в США. Ожидаемый в октябре рост показателя на 0,2% (м/м) может оказать поддержку мировой резервной валюте. При пробое уровня 1146 долл. стоит рассмотреть открытие коротких позиций по золоту.



EURUSD: консолидация перед публикацией ВВП еврозоны за 3 кв. 2014 г.

Покупать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2579. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы ВВП за 3 кв. 2014 года и индекс потребительских цен еврозоны. Если значение ВВП превысит 0,1% (кв/кв), евро, вероятно, протестирует уровень 1,2500. Отметим, что вчера европейские аналитики, опрошенные ЕЦБ, понизили прогнозы по темпам роста инфляции в еврозоне. По их мнению, в следующем году инфляция составит около 1%, а в 2016 г. - 1,4%, продолжая оставаться существенно ниже тартегируемого ЕЦБ значения 2% годовых.



USDCHF: консолидация в диапазоне 0,9585 – 0,9737

Покупать при отбое от уровня 0,9620 с целью 0,9737. Стоп-лосс = 0,9570.

Причина торговой стратегии

Приближение пары EURCHF к уровню 1,2000 в ближайшее время может вынудить швейцарского регулятора к проведению интервенции. В случае реализации такого сценария пара USDCHF, вероятно, протестирует верхнюю границу диапазона 0,9585-0,9737.

USDCAD: рост на фоне падения цен на черное золото

Покупать при пробое уровня 1,1401 с целью 1,1466. Стоп-лосс = 1,1350.

Причина торговой стратегии

Падение цен на нефть марки WTI до 73 долларов за баррель в ближайшее время может привести к сокращению добычи черного золота в Северной Америке. На фоне этих ожиданий луни продолжает терять позиции на рынке FOREX.



Пара USDJPY делает попытку закрепиться выше уровня 116,10

Покупать при пробое уровня 116,10 с целью 117,86. Стоп-лосс = 115,50.

Причина торговой стратегии

Вчера были опубликованы данные по обращениям за пособием по безработице в США, которые оказались хуже ожиданий. Сегодня спрос на доллар во время публикации объема розничных продаж в США, вероятно, усилится, что позволит паре USDJPY закрепиться выше уровня 116,10.



EURJPY: рост после публикации ВВП Франции за 3 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 144,66 с целью 145,67. Стоп-лосс = 144,00.

Причина торговой стратегии

ВВП Франции в 3 кв. 2014 года вырос на 0,3%(кв/кв), оказавшись лучше прогноза 0,1% (кв/кв). Данные позитивны для евровых кросс курсов. Пробой уровня сопротивления 144,66 ускорит рост пары EURJPY.