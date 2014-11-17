Рубль ждет поддержки от аукциона валютного РЕПО

Рост геополитической напряженности на Украине в очередной раз приводит к распродажам не только гривны, но и рубля. Отметим, что с начала этого года доллар США вырос на 88,5% к украинской гривне и на 43,6% к рублю.

Сегодня ЦБ РФ проведет долгожданный годовой аукцион валютного РЕПО, предоставив коммерческим банкам нашей страны 10 млрд. долл. по ставке 2,0633% годовых. Полагаем, данный аукцион позволит удовлетворить ноябрьский спрос на валюту со стороны крупнейших коммерческих банков и нефтегазовых компаний в РФ. В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 47-48 рублей.