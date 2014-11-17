Валютный обзор на 17.11 от компании EXNESS

EURUSD: рост на фоне увеличения ВВП еврозоны в 3 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 1,2579 с целью 1,2633. Стоп-лосс = 1,2530.

Причина торговой стратегии

ВВП еврозоны в 3 кв. 2014 года вырос на 0,2%(кв/кв) при прогнозе +0,1%(кв/кв). Данные сигнализируют о восстановлении экономической активности в европейской экономике, что окажет поддержку евро.



В краткосрочной перспективе пара USDJPY может снизиться к уровню 115,00

Покупать при отбое от уровня 115,00 с целью 117,00. Стоп-лосс = 114,50.

Причина торговой стратегии

ВВП Японии в 3 кв. 2014 года снизился на 0,4% (кв/кв) при прогнозе +0,5% (кв/кв). В результате снижения основного макроэкономического показателя Японии пара USDJPY в моменте протестировала уровень 117,00. В дальнейшем последовала фиксация прибыли. Полагаем, вблизи уровня 115 йен доллар вновь привлечет покупателей.



EURJPY: консолидация перед публикацией торгового баланса еврозоны

Покупать при отбое от уровня 144,66 с целью 146,50. Стоп-лосс = 144,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликована статистика по торговому балансу еврозоны. В сентябре ожидается рост чистого экспорта еврозоны с 15,8 млрд. до 16,2 млрд. Полагаем, данные окажут поддержку евровым кросс-курсам. По паре EURJPY стоит рассмотреть открытие длинных позиций вблизи уровня 144,66.

GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1193 долл.

Покупать при пробое уровня 1193 с целью 1217. Стоп-лосс = 1180.

Причина торговой стратегии

Цены на золото вновь поползли вверх из-за роста геополитической напряженности на юго-востоке Украины. Кроме того, опасения британского премьер-министра Дэвида Кэмерона за перспективы роста глобальной экономики также повысили спрос на золото, традиционно выступающего в качестве защитного инструмента.



USDCHF: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в США

Покупать при отбое от уровня 0,9552 с целью 0,9622. Стоп-лосс = 0,9500.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.15 GMT будет опубликован объем промышленного производства в США за октябрь месяц. Ожидаемый в отчетном периоде рост показателя на 0,2%(м/м), вероятно, окажет поддержку мировой резервной валюте. По паре USDCHF стоит рассмотреть открытие длинных позиций вблизи уровня 0,9552.



GBPUSD: консолидация после публикации индекса цен на жилье в Великобритании от Rightmove

Покупать при пробое уровня 1,5734 с целью 1,5791. Стоп-лосс = 1,5680.

Причина торговой стратегии

Индекс цен на жилье в Великобритании от Rightmove в ноябре снизился на 1,7%(м/м). Однако в годовом выражении данный показатель вырос с 7,6% до 8,5%. Рост цен на недвижимость привлекает инвесторов, что увеличивает спрос на национальную валюту.