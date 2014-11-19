Валютный обзор на 19.11 от компании EXNESS

Цены на золото растут перед публикацией октябрьских протоколов ФРС США

Покупать при пробое уровня 1204 с целями 1221 и 1255. Стоп-лосс = 1180.

Причина торговой стратегии

Октябрьское снижение на 0,1% (м/м) объема промышленного производства, а также замедление с 1,6% до 1,5% годовых темпов роста индекса цен производителей в США оставляют надежду на более длительный период сохранения ставки по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%. Сегодня поддержать цены на золото способна публикация октябрьских протоколов ФРС США.



Евро приближается к уровню сопротивления 1,2577

Покупать при пробое уровня 1,2577 с целью 1,2633. Стоп-лосс = 1,2530.

Причина торговой стратегии

Ноябрьское перемещение из отрицательной в положительную область индекса настроений в деловых кругах Германии ZEW позволяет надеяться на постепенное восстановление темпов роста крупнейшей европейской экономики. Сегодня поддержку евро может оказать ожидаемый сентябрьский рост с 18,9 млрд. до 21,3 млрд. платежного баланса еврозоны.



USDJPY: рост после заседания Банка Японии

Покупать при пробое уровня 117,40 с целью 118,02. Стоп-лосс = 116,90.

Причина торговой стратегии

Банк Японии сохранил политику увеличения денежной базы на 80 трлн. йен в год, как и ожидалось. Отметим, что еще вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске парламента с 21 ноября и проведении досрочных выборов. Кроме того, он сообщил о переносе на 2 кв. 2017 года второго этапа повышения налога с продаж.

Фунт тестирует ноябрьский минимум 1,5593

Продавать при пробое уровня 1,5593 с целью 1,5525. Стоп-лосс = 1,5650.

Причина торговой стратегии

Несмотря на октябрьский рост индекса потребительских цен в Великобритании с 1,2%(г/г) до 1,3%(г/г), недавнее заявление Марка Карни о вероятном повышении ключевой процентной ставки в стране лишь во второй половине 2015 года продолжает оказывать давление на фунт.



EURJPY: рост на фоне решения об отсрочке повышения налога с продаж в Японии

Покупать при отбое от уровня 146,54 с целью 147,57. Стоп-лосс = 146,00.

Причина торговой стратегии

Перенос сроков очередного повышения налога с продаж в Японии с октября 2015 года на 2 кв. 2017 года будет способствовать росту японских фондовых индексов и ослаблению йены. По паре EURJPY можно рассмотреть открытие длинных позиций вблизи уровня поддержки 146,54.



USDCHF: под давлением перед публикацией индекса экономических ожиданий в Швейцарии ZEW

Продавать при пробое уровня 0,9552 с целью 0,9441. Стоп-лосс = 0,9600.

Причина торговой стратегии

Ожидания того, что в ноябре индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW продемонстрирует рост, оказывают поддержку швейцарской валюте. С технической точки зрения, пробой уровня 0,9552 послужит сигналом к продажам пары USDCHF.