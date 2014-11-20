В течение дня доллар может снизиться к 46,15 рублям

В октябрьских протоколах представители ФРС США отметили риск краткосрочного снижения инфляции в стране из-за падения цен на нефть. Кстати, сегодня в 16.30 МСК участники рынка узнают октябрьские данные по индексу потребительских цен в США. В случае снижения показателя на 0,1%(м/м), доллар может скорректироваться к уровню 46,15 рублей.

Отметим, что публикация объема промышленного производства в РФ за октябрь просигнализировала о росте реального сектора российской экономики. Примечательно, что, несмотря на санкции, добыча нефти в РФ в октябре 2014 года выросла на 0,2% (г/г).

Безусловно, в условиях санкций РФ довольно сложно развивать собственную экономику. Золотовалютные резервы и стабилизационные фонды РФ, будут способствовать сохранению финансовой стабильности в нашей стране. Однако для резкого увеличения темпов роста ВВП, которые сейчас составляют 0,7%(г/г) необходимо в ближайшие годы существенно увеличить производительность труда в РФ.