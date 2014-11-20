Валютный обзор на 20.11 от компании EXNESS

GOLD: консолидация в диапазоне 1177-1204

Покупать при пробое уровня 1184 с целью 1204. Стоп-лосс = 1170.

Причина торговой стратегии

В октябрьских протоколах представители ФРС США отметили риск краткосрочного снижения инфляции в стране из-за падения цен на нефть. Однако руководство центрального банка по-прежнему считает, что инфляция направится в сторону целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе. Данные умеренно негативны для доллара США. В краткосрочной перспективе мы не исключаем роста золота до 1204 долл.



EURUSD: рост на фоне увеличения платежного баланса еврозоны

Покупать при пробое уровня 1,2577 с целью 1,2633. Стоп-лосс = 1,2530.

Причина торговой стратегии

Сентябрьский рост текущего счета платежного баланса еврозоны с 22,2 млрд. до 30 млрд. евро отразил большее поступление иностранной валюты в европейский регион. Таким образом, снижение спроса на европейскую продукцию со стороны РФ не оказало значимого давления на объемы внешней торговли еврозоны. В краткосрочной перспективе евро, вероятно, вырастет до уровня 1,2633.



NZDUSD: под давлением на фоне снижения индекса цен производителей в Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7823 с целью 0,7770. Стоп-лосс = 0,7870.

Причина торговой стратегии

Индекс цен производителей в Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года снизился на 1,1%(кв/кв), оказавшись ниже прогноза +0,2%(кв/кв). Данные отражают снижение инфляционного давления в стране, что может оказать некоторое давление на курс киви.

GBPUSD: консолидация перед публикацией объема розничных продаж в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5734 с целью 1,5821. Стоп-лосс = 1,5680.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 09.30 МСК будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. Ожидаемый в октябре рост продаж на 0,4% (м/м), вероятно, окажет поддержку фунту. С технической точки зрения, покупки фунта следует рассматривать выше уровня 1,5734.



В краткосрочной перспективе пара доллар может вырасти до 120 йен

Покупать при пробое уровня 119,00 с целями 119,63 и 120,00. Стоп-лосс = 118,50.

Причина торговой стратегии

Несмотря на публикацию хороших данных по внешней торговле Японии, валютная пара USDJPY продолжает покорять новые максимумы. Участники рынка отыгрывают новость об отсрочке повышения налога с продаж в Японии.



Осси приближается к годовому минимуму 0,8538

Покупать при отбое от уровня 0,8538 с целью 0,8600. Стоп-лосс = 0,8480.

Причина торговой стратегии

Австралийский доллар попал под давление на фоне снижения с 50,4 п до 50,0 п индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. Вечером осси, вероятно, найдет поддержку вблизи уровня 0,8538, если октябрьский индекс потребительских цен в США действительно снизится на 0,1% (м/м).