Крупнейшая аудиторская компания Deloitte заверила объемы торгов EXNESS

Группа компаний EXNESS рада сообщить о том, что с сентября 2014 г. объем торгов клиентов будет заверяться одной из крупнейших аудиторских фирм в мире – компанией Deloitte. В сентябре 2014 года объем торгов EXNESS достиг рекордного значения 192,43 млрд USD.

С января 2014 года EXNESS являлась единственной форекс-компанией, объем торгов которой подтверждался независимым аудитором. Теперь объемы торгов компании будут ежеквартально заверяться Deloitte.

«Доверие является критически важным фактором, влияющим на выбор Форекс-брокера, поскольку трейдеры хотят видеть реальные гарантии того, что выбранный брокер будет честным и надежным партнером. На протяжении последних девяти месяцев независимый аудитор подтверждал данные по объемам торгов компании EXNESS. Начало сотрудничества EXNESS с Deloitte – одной из самых авторитетных аудиторских компании в мире – повысит открытость и прозрачность компании для наших клиентов. Следует отметить, что EXNESS является первой компанией на рынке, выступившей с подобной инициативой. Мы надеемся, что нас поддержат и другие представители отрасли», – отметил Виктор Масалов, директор по разработке продуктов компании EXNESS.

Сегодня компания EXNESS также опубликовала информацию по объему торгов на сумму 192,43 млрд USD в сентябре 2014 года. В данный период более 39 000 клиентов торговали с EXNESS. Наиболее популярным инструментом остается валютная пара EUR/USD (93,1 млрд USD торгового объема, что составляет 48% от общего торгового объема по всем инструментам). На втором месте оказалась пара GBP/USD с общим торговым оборотом в 44,9 млрд USD. Замыкает эту тройку лидеров пара USD/JPY с объемом в 24 млрд USD.

Также компания EXNESS опубликовала информацию о рекордном объеме торгов на сумму 198,78 млрд USD в октябре 2014 года. Кроме того, именно в октябре сотрудники EXNESS зафиксировали рекордно высокий дневной объем торгов – 15 октября сумма торгов составила 11,3 млрд USD.

В данный период более 38 000 клиентов торговали с EXNESS. Наиболее популярным финансовым инструментом является валютная пара EUR/USD, торговый объем которой составил 98,47 млрд USD.

«В этом году во всем мире произошли масштабные экономические и политические события, которые способствовали значительному повышению волатильности на финансовых рынках. Например, сворачивание программы покупок активов QE3 привело к росту доллара США, позволив трейдерам, купившим мировую резервную валюту, получить большую прибыль. Расширение программ монетарного стимулирования в странах еврозоны и Японии привело к повышению торговой активности в евровых и йеновых кроссах. В ближайшей будущем мы прогнозируем, как минимум, двойное увеличение количества сделок в валютной паре USD/JPY», – отметил Сергей Кочергин, ведущий аналитик компании EXNESS.