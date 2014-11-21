К концу года доллар вернется в диапазон 41,00-43,50 рублей

Текущее падение пары USD/RUB мы связываем с повышенным спросом на рублевую ликвидность со стороны крупных российских компаний, а также относительной слабостью доллара США на международном валютном рынке.

Отметим, что с начала этой недели ставка межбанковского кредитования Mosprime overnight выросла с 10,13% до 10,40% на фоне наступления налогового периода в нашей стране. Похоже, политика ЦБ РФ, ограничившего предоставление рублевой ликвидности по операциям рублевого РЕПО и «валютный своп», наконец то начинает помогать российской валюте. Если российский регулятор в декабре 2014 года еще и повысит ключевую процентную ставку с 9,5% до 10%, то доллар США, вероятно, вернется в диапазон 41,00-43,50 рублей.

Важным фактором поддержки рубля остается и рост c 77,6 долл. до 79,6 долл. цен на нефть марки BRENT за прошедшую неделю, а также стабилизация пары EUR/USD около уровня 1,2500.

К 25 ноября, когда российские компании будут выплачивать НДПИ, доллар, вероятно, снизится к 45 рублям.