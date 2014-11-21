Валютный обзор на 21.11 от компании EXNESS

USDCAD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в Канаде

Покупать при пробое уровня 1,1367 с целью 1,1467. Стоп-лосс = 1,1300.

Причина торговой стратегии

Рост цен на нефть марки WTI до 76 долларов за баррель вселил надежду в покупателей канадской валюты. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен в Канаде. В случае его снижения, пара USDCAD может вновь возобновить свой рост.



USDJPY: под давлением после выступления министра финансов Японии

Покупать при отбое от уровня 117,02 с целями 118,00 и 118,99. Стоп-лосс = 116,50.

Причина торговой стратегии

Cегодня министр финансов Японии выразил обеспокоенность по поводу быстрого снижения йены к доллару США. Это привело к фиксации прибыли в паре USDJPY. После вероятного тестирования ею уровня поддержки 117,02 следует рассмотреть открытие очередных длинных позиций.



Пара EURJPY может снизиться к уровню 146,54

Покупать при отбое от уровня 146,54 с целями 147,50 и 148,50. Стоп-лосс = 146,00.

Причина торговой стратегии

Роспуск нижней палаты японского парламента, который фактически столкнул Японию в рецессию во 2 - 3 кв. 2014 года, привел к росту йены на международном валютном рынке. Институциональные инвесторы, закрывая шорты по йене в результате свершившегося факта, фиксировали большую прибыль.

GOLD: рост после публикации индекса потребительских цен в США

Покупать при пробое уровня 1204 с целью 1221. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен в США в октябре не изменился, оставшись на уровне 1,7% годовых. Данные отражают умеренное инфляционное давление в США, которое по- прежнему не дотягивает до 2% уровня, тартегируемого ФРС США. В краткосрочной перспективе на фоне слабости доллара США, вероятен, рост драгоценного металла до 1221 долл.



Уровень 1,2577 пока остается непробиваемым для евро

Покупать при пробое уровня 1,2577 с целью 1,2633. Стоп-лосс = 1,2530.

Причина торговой стратегии

Ноябрьское снижение индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны ставит под сомнение наметившуюся в 3 кв. 2014 года тенденцию восстановления ВВП еврозоны. С другой стороны относительно мягкая риторика американского Центробанка, опасающегося снижения инфляции в США, позволяет паре EURUSD чувствовать себя уверенно.



GBPUSD: рост на фоне увеличения розничных продаж в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5735 с целью 1,5790. Стоп-лосс = 1,5685.

Причина торговой стратегии

Розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,8% (м/м), оказавшись в 2 раза лучше прогноза +0,4%(м/м). Данные показывают увеличение потребительских расходов в Великобритании, которые в значительной степени формируют ВВП страны.