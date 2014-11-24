Действия китайского Центробанка помогут осси

В минувшую пятницу финансовые рынки потрясла новость о снижении процентных ставок в Китае. Впервые за 2 года годовая кредитная ставка в этой стране снизилась c 6,0% до 5,6%, а депозитная - с 3,00% до 2,75%. В результате смягчения денежно-кредитной политики во второй экономике мира мировые фондовые индексы, а также цены на нефть и золото выросли. Полагаем, действия китайского Центробанка будут способствовать ускорению темпов роста национальной экономики с текущего уровня 7,3% до 7,5% годовых в 2015 году.

Вероятно, в ближайшие недели группа товарно-сырьевых валют сумеет укрепиться к доллару США. Мы ожидаем, роста осси до уровня 0,8800, киви – до отметки 0,8000, и снижения пары USDCAD до уровня 1,1100.

27 ноября стоит особое внимание уделить заседанию стран ОПЕК, на котором, как ожидается, квоты на добычу нефти будут снижены. При реализации данного сценария пара USDCAD в среднесрочной перспективе может вернуться в диапазон 1,0600-1,0800.

Перспективы евро, после того, как глава ЕЦБ М.Драги пообещал «любой ценой» остановить развитие дефляционных процессов в еврозоне, остаются не радужными. Вероятно, до конца года пара EURUSD снизится к уровню 1,2200.