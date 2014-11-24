На этой неделе доллар может снизиться к 43,50 рублям

Ожидания того, что страны ОПЕК вместе с РФ снизят добычу нефти в мире, спровоцировали рост цен на нефть марки BRENT выше 80 долларов за баррель. Однако пока стоимость барреля располагается ниже уровня 88,50 долларов, говорить об устойчивом восстановлении цен на черное золото не приходится. Тем не менее, усилия ЦБ РФ, огранившего предоставление рублевой ликвидности, заставляют экспортеров перед завтрашней выплатой НДПИ, продавать часть своей валютной выручки.

Поддержку товарно-сырьевым активам, в том числе и рублю, оказывает смягчение денежно-кредитной политики в Китае, а также ожидания покупок ЕЦБ облигаций государств еврозоны. Благодаря усилиям Центробанков, в следующем году вероятно ускорение темпов роста ВВП крупнейших торговых партнёров РФ - Китая и еврозоны.

Безусловно, снижение геополитической премии за риск, которая заложена в российские активы, может в 2015 году привести к падению доллара и до 37,5 рублей. Но пока это представляется маловероятным сценарием.

В краткосрочной же перспективе доллар может снизиться до 43,50 рублей.