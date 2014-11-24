Валютный обзор на 24.11 от компании EXNESS

В среднесрочной перспективе золото может вырасти до 1255 долл.

Покупать при пробое уровня 1208 с целью 1255. Стоп-лосс = 1180.

Причина торговой стратегии

30 ноября в Швейцарии состоится референдум по принятию закона, согласно которому национальный Центробанк будет обязан хранить не менее 20% своих резервов в золоте. Для реализации своих планов национальному регулятору придется потратить порядка 70 млрд. долл. на покупку 1,5 тыс. тонн золота. Ожидания значительного увеличения спроса на золото могут привести к повышению стоимости одной тройской унции до 1255 долл.



EURUSD: под давлением после выступления М.Драги

Продавать при пробое уровня 1,2360 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2420.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу М.Драги заявил о том, что ЕЦБ готов расширить программу покупок активов в еврозоне для ускорения темпов роста инфляции. ЕЦБ помимо покупок ипотечных облигаций и облигаций, обеспеченных активами (ABS), может начать выкуп облигаций государств еврозоны.



AUDUSD: рост на фоне смягчения денежно-кредитной политики в Китае

Покупать при пробое уровня 0,8720 с целью 0,8795. Стоп-лосс = 0,8670.

Причина торговой стратегии

21 ноября ЦБ Китая понизил годовую кредитную ставку c 6,0% до 5,6%, а депозитную - с 3,00% до 2,75%. Смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать ускорению темпов роста ВВП Китая и увеличению спроса на товарно-сырьевые активы.

USDCAD: под давлением на фоне роста инфляции в Канаде

Продавать при пробое уровня 1,1190 с целью 1,1122. Стоп-лосс = 1,1250.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен в Канаде в октябре вырос на 2,4%(г/г) при прогнозе +2,1%(г/г). Базовая потребительская инфляция в этом месяце составила 2,3%(г/г), превысив прогноз 2,1%(г/г). Рост инфляционных ожиданий может привести к повышению в 2015 году Банком Канады ключевой процентной ставки с 1,00% до 1,25%.



EURJPY: консолидация перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo

Продавать при пробое уровня 145,56 с целью 144,79. Стоп-лосс = 146,10.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo. Ожидаемое в ноябре снижение показателя со 103,2 п. до 103,0 п. может оказать давление на евровые кросс курсы. При пробое парой EURJPY уровня поддержки 145,56 стоит рассмотреть открытие коротких позиций.



Пара USDCHF «присматривается» к уровню 0,9844

Покупать при пробое уровня 0,9737 с целью 0,9844 . Стоп-лосс = 0,9670.

Причина торговой стратегии

Слабость евро на рынке FOREX провоцирует швейцарский Центробанк прикладывать все большие усилия к удержанию уровня 1,2 в паре EURCHF, что приводит к снижению франка в паре с долларом США.