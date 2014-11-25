Валютный обзор на 25.11 от компании EXNESS

GOLD: консолидация под уровнем сопротивления 1208 долл.

Покупать при пробое уровня 1208 с целью 1220. Стоп-лосс = 1196.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг США в ноябре снизился с 57,1 п. до 56,3 п. Учитывая, что сделки в сфере услуг формируют значительную часть ВВП США, вероятно, опубликованные новости окажут давление на мировую резервную валюту.



Среднесрочные перспективы евро остаются туманными

Продавать при пробое уровня 1,2350 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2420.

Причина торговой стратегии

Ноябрьский рост индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo позволяет надеяться на краткосрочную стабилизацию евро выше годового минимума 1,2355. Тем не менее, среднесрочные риски его снижения к уровню 1,2200 остаются высокими.

Вероятное снижение ноябрьской инфляции в еврозоне до 0,3% годовых может спровоцировать ЕЦБ на покупку облигаций государств еврозоны, которая даже не использовалось во время долгового кризиса в странах PIGS.



AUDUSD: консолидация выше уровня поддержки 0,8538

Покупать при отбое от уровня 0,8538 с целью 0,8648. Стоп-лосс = 0,8490.

Причина торговой стратегии

Участники рынка полагают, что китайский Центробанк 21 ноября начал цикл снижения процентных ставок в стране. При существующей инфляции в Китае 1,6% кредитная ставка 5,6% кажется завышенной. По прогнозам МВФ в 2015 году инфляция в Китае может достигнуть 3% годовых. Соответственно кредитная ставка 3% была бы более адекватна потенциальному уровню инфляции в Китае. Безусловно, Австралия, 90% экспорта которой приходится на Китай, почувствует смягчение денежно-кредитной политики во 2-ой экономике мира. На текущих уровнях среднесрочные покупки осси представляются нам крайне привлекательными.

EURJPY: консолидация после публикации ВВП Германии за 3 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 147,36 с целью 149,15. Стоп-лосс = 146,60.

Причина торговой стратегии

ВВП Германии (финальная оценка) в 3 кв. 2014 года вырос на 0,1% (кв/кв) и на 1,2%(г/г), как и ожидалось. Таким образом, крупнейшей европейской экономике, ВВП которой во 2 кв. 2014 года снизился на 0,2%(кв/кв), удалось избежать рецессии. Данные позитивны для евро. Между тем открытие длинных позиций по паре EURJPY следует рассматривать выше уровня сопротивления 147,36.



USDCAD: консолидация перед публикацией объема розничных продаж в Канаде

Продавать при пробое уровня 1,1260 с целью 1,1190. Стоп-лосс = 1,1310.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Канаде. Ожидаемый в сентябре рост продаж на 0,6% (м/м), вероятно, окажет поддержку луни. По паре USDCAD можно рассмотреть открытие коротких позиций ниже уровня поддержки 1,1260.



USDJPY: под давлением перед публикацией ВВП США за 3 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 117,02 с целью 118,99. Стоп-лосс = 116,50.

Причина торговой стратегии

Возможный пересмотр с 3,5%(кв/кв) до 3,3%(кв/кв) ВВП США за 3 кв. 2014 года может привести к снижению пары USDJPY до уровня поддержки 117,02. При такой коррекции пара вновь станет интересной для краткосрочных и среднесрочных покупок.