Волатильность рубля до конца недели продолжит оставаться высокой

Совокупный объем спроса на вчерашних аукционах РЕПО превысил совокупный объём предложения на 0,864 трлн. руб., что привело к росту ставки mosprime overnight почти до 11% годовых. Именно ограничение рублевой ликвидности со стороны российского регулятора явилось важнейшим фактором укрепления рубля за последнюю неделю. Между тем, пересмотр в сторону повышения ВВП США за 3 кв. 2014 года увеличил вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США. Полагаем, рост процентных ставок в США, а также геополитика, продолжат оказывать давление на рубль и в 2015 году.

Сегодня стоит обратить внимание на большой блок макроэкономической статистики из США. В частности, ожидаемое снижение в октябре объема заказов на товары длительного пользования в США может привести к фиксации длинных позиций в паре USD/RUB. Завтра, вероятен, существенный рост волатильности российской валюты в связи с заседанием стран ОПЕК. Мы полагаем, что квоты на добычу нефти все же будут сокращены. Это поспособствует снижению доллара до 40 рублей к концу 2014 года.