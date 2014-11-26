Валютный обзор на 26.11 от компании EXNESS

Цены на золото не изменились после публикации макроэкономической статистики из США

Покупать при пробое уровня 1208 с целью 1220. Стоп-лосс = 1196.

Причина торговой стратегии

Цены на золото практически не изменились после публикации таких заметных макроэкономических показателей в США, как ВВП и индекса потребительского доверия от Conference Board. Между тем, пересмотр темпов роста ВВП с 3,5%(кв/кв) до 3,9%(кв/кв) в 3 кв. 2014 года повысил вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США. С технической точки зрения, при пробое уровня сопротивления 1208 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций по золоту.



GBPUSD: рост перед публикацией ВВП Великобритании за 3 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 1,5735 с целью 1,5790. Стоп-лосс = 1,5685.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликована вторая оценка ВВП Великобритании за 3 кв. 2014 года. Ожидается, что она сохранится на уровне 0,7%(кв/кв). Полагаем, новость поспособствует росту британской валюты. При пробое уровня сопротивления 1,5735 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по фунту.



Луни пытается укрепиться перед завтрашним заседанием стран ОПЕК

Продавать при пробое от уровня 1,1231 с целями 1,1190 и 1,1122. Стоп-лосс = 1,1280.

USDCHF: коррекция от уровня поддержки 0,9630

Продавать при пробое уровня 0,9630 с целью 0,9552. Стоп-лосс = 0,9690.

Причина торговой стратегии

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в октябре снизился с 1,39 п. до 1,29 п. Данные отражают сокращение потребительских расходов швейцарских домохозяйств, входящих в структуру ВВП страны. Полагаем, статистика окажет незначительное давление на франк. На фоне сохраняющейся геополитической напряженности на юго-востоке Украины спрос на швейцарскую валюту продолжит оставаться высоким.



В краткосрочной перспективе пара USDJPY может протестировать уровень 117,02

Покупать при отбое от уровня 117,02 с целью 118,99. Стоп-лосс = 116,50.

Причина торговой стратегии

На фоне ожидаемого сокращения в октябре объема заказов на товары длительного пользования в США пара USDJPY скатывается к уровню поддержки 117,02. Вблизи данной отметки, вероятно, спрос на американскую валюту усилится.



EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2486

Покупать при пробое уровня 1,2486 с целью 1,2577. Стоп-лосс = 1,2430.

Причина торговой стратегии

Цены на импорт в Германии в октябре снизились на 0,3%(м/м). Несмотря на снижающееся инфляционное давление в крупнейшей экономике еврозоны, пара EURUSD укрепляется в связи с некоторой слабостью доллара США. Вероятно, лишь после тестирования уровня 1,2577 снижение евро возобновится.



Причина торговой стратегии

Канадский доллар перед завтрашним заседанием стран ОПЕК не теряет попыток укрепиться к доллару США. Помимо возможного роста цен на нефть, такие факторы, как повышенное инфляционное давление и высокий уровень розничных продаж в Канаде, поддерживают спрос на луни.