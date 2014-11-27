Рубль консолидируется перед заседанием стран ОПЕК

Рост с 292 тыс. до 313 тыс. человек числа первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю вызвал падение мировой резервной валюты на рынке FOREX. Слабость рынка труда в США вынудит ФРС США скорректировать сроки повышения ключевой процентной ставки в 2015 году.

Между тем, российская валюта также не может похвастать отменным здоровьем. Вчера рублевых быков буквально подкосили слабые аукционы Минфина РФ. РФ сумела привлечь через ОФЗ лишь 0,673 млрд. руб., а не 10 млрд. руб., как планировалось.

На сегодняшнем заседании страны ОПЕК, может, договорятся о снижении суточной добычи нефти на 0,5 -1,0 млн. баррелей, что будет способствовать росту стоимости черного золота до 85-90 долларов. В рамках данных ожиданий, мы прогнозируем укрепление российской валюты до 40 рублей к концу 2014 года.

Менее вероятный сценарий предполагает, что страны ОПЕК сохранят квоты на добычу нефти без изменений. Это приведет к снижению нефти марки BRENT до 70 долларов за баррель. Российская валюта в этом случае в очередной раз перепишет исторические минимумы к доллару США и евро, что вынудит ЦБ РФ выйти с неожиданными интервенциями на российский валютный рынок.