Валютный обзор на 27.11 от компании EXNESS

AUDUSD: рост на фоне увеличения капитальных расходов в частном секторе Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8601 с целью 0,8698. Стоп-лосс = 0,8550.

Причина торговой стратегии

Объем капитальных расходов в частном секторе Австралии в 3 кв. 2014 года вырос на 0,2% (кв/кв) при прогнозе минус 1,9%(кв/кв). Рост данного показателя будет способствовать ускорению темпов роста ВВП Австралии.



NZDUSD: рост на фоне сокращения дефицита внешней торговли Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7920 с целью 0,7975. Стоп-лосс = 0,7870.

Причина торговой стратегии

Дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в октябре сократился с 1367 млн. до 908 млн. Рост торгового баланса, входящего в структуру ВВП страны, окажет поддержку курсу киви. При пробое уровня сопротивления 0,7920 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по киви.



EURUSD: рост на фоне увеличения числа первичных заявок на пособие по безработице в США

Покупать при пробое уровня 1,2531 с целью 1,2597. Стоп-лосс = 1,2480.

Причина торговой стратегии

Рост с 292 тыс. до 313 тыс. человек числа первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю вызвал падение мировой резервной валюты на рынке FOREX. В краткосрочной перспективе мы ожидаем роста пары EURUSD до уровня сопротивления 1,2597.

EURJPY: консолидация перед публикацией числа безработных в Германии

Покупать при пробое уровня 147,36 с целью 149,15. Стоп-лосс = 146,80.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликовано число безработных в Германии. Ожидаемое в ноябре снижение показателя просигнализирует об улучшении ситуации на рынке труда Германии, являющейся локомотивом европейской экономики. По паре EURJPY следует рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 147,36.



В краткосрочной перспективе фунт может протестировать уровень 1,5932

Покупать при пробое уровня 1,5827 с целью 1,5932. Стоп-лосс = 1,5770.

Причина торговой стратегии

Как и ожидалось, ВВП Великобритании в 3 кв. 2014 года вырос на 0,7%(кв/кв). Нейтрально позитивная статистика позволила фунту перехватить инициативу у своего американского коллеги. В то же время макроэкономическая статистика по США вчера оказалась не на высоте. С технической точки зрения, открытие новых длинных позиций по фунту следует рассматривать при пробое уровня сопротивления 1,5827.



USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,1225

Продавать при пробое от уровня 1,1225 с целью 1,1122. Стоп-лосс = 1,1280.

Причина торговой стратегии

На сегодняшнем заседании страны ОПЕК, может, договорятся о снижении суточной добычи нефти на 0,5 -1,0 млн. баррелей, что будет способствовать росту стоимости черного золота до 85-90 долларов. В рамках данных ожиданий, мы прогнозируем укрепление канадской валюты к доллару США.