Рубль надеется на внезапную интервенцию Банка России

Решение ОПЕК сохранить объем производства нефти неизменным на уровне 30 млн. баррелей в день нанесло серьезный удар по товарно-сырьевым валютам. Вероятно, цены на нефть марки WTI в ближайшие недели опустятся до 64 долларов, что сделает нефтедобычу в Северной Америке нерентабельной. Мы не исключаем того, что следующее заседание ОПЕК, на котором все-таки квоты на добычу нефти будут сокращены, состоится раньше 5 июня 2015 года.

Тем не менее, вблизи отметки 50 рублей за доллар США ЦБ РФ, может, начнет проводить интервенции по продаже валюты. Дело в том, что рост доллара к рублю на 51% с начала 2014 года рискует разогнать инфляцию в РФ значительно выше 10% годовых, чего не хочет допускать ЦБ РФ.