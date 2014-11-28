USDCAD: рост на фоне решения ОПЕК сохранить объем производства нефти неизменным
Покупать при пробое уровня 1,1360 с целью 1,1460. Стоп-лосс = 1,1300.
Причина торговой стратегии
Решение ОПЕК сохранить объем производства нефти неизменным на уровне 30 млн. баррелей в день нанесло серьезный удар по товарно-сырьевым валютам. Вероятно, цены на нефть марки WTI в ближайшие недели опустятся до 64 долларов, что сделает нефтедобычу в Северной Америке нерентабельной. Мы не исключаем того, что следующее заседание ОПЕК, на котором все-таки квоты на добычу нефти будут сокращены, состоится раньше 5 июня 2015 года.
NZDUSD: консолидация после публикации индекса доверия в деловых кругах Новой Зеландии
Покупать при пробое уровня 0,7920 с целью 0,7975. Стоп-лосс = 0,7870.
Причина торговой стратегии
Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в ноябре вырос с 26,5 п. до 31,5 п. Рост данного показателя на протяжении последних 3 месяцев сигнализирует о росте экономической активности в стране. Отметим, что перспективы киви в свете недавнего смягчения денежно-кредитной политики в Китае остаются радужными.
USDJPY: рост на фоне снижения инфляции в Японии
Покупать при пробое уровня 118,59 с целью 119,63. Стоп-лосс = 118,00.
Причина торговой стратегии
Базовый индекс потребительских цен в Японии в октябре снизился с 3,0% (г/г) до 2,9%(г/г). Данные отражают возобновление дефляционных процессов в 3-ей экономике мира, заставляя Банк Японии осуществлять самую обширную программу количественного смягчения в странах G7.
EURUSD: под давлением перед публикацией индекса потребительских цен в еврозоне
Продавать при пробое уровня 1,2440 с целью 1,2360. Стоп-лосс = 1,2500.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне. Ожидаемое в ноябре снижение инфляции с 0,4%(г/г) до 0,3% (г/г), вероятно, приведет к расширению ЕЦБ программы покупок активов в еврозоне. В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень 1,2360, а в среднесрочной - 1,2200.
Фунт консолидируется выше уровня поддержки 1,5679
Продавать при пробое уровня 1,5679 с целью 1,5593. Стоп-лосс = 1,5750.
Причина торговой стратегии
Индекс потребительского доверия в Великобритании от Gfk в ноябре не изменился, составив - 2 пункта. Данные отражают слабую динамику потребительских расходов британских домохозяйств. С технической точки зрения, пробой фунтом уровня поддержки 1,5679 может привести к повторному тестированию ноябрьских минимумов в районе отметки 1,5593.
Осси корректируется от уровня поддержки 0,8483
Покупать при пробое уровня 0,8615 с целью 0,8715. Стоп-лосс = 0,8550.
Причина торговой стратегии
Резкое усиление доллара США на рынке FOREX из-за обвала цен на нефть привело к тестированию парой AUDUSD ноябрьского минимума 0,8483. Если на ближайшем заседании РБА сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,5%, то осси, вероятно, скорректируется к отметке 0,8615.
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