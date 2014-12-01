Закономерное падение рубля продолжается

Сегодняшнее обновление рублем очередных исторических минимумов к бивалютной корзине обусловлено снижением цен на нефть марки BRENT до 68 долларов за баррель. Полагаем, в текущих условиях остановить панику на рынках способен только ЦБ РФ. Российский регулятор мог бы повысить рублевую ставку до 10% или провести интервенцию по продаже иностранной валюты. Пока же ЦБ РФ решил продлить до 14 декабря 2014 года ограничения по предоставлению рублевой ликвидности в рамках операций валютный своп.

Любопытно, что после понижения рейтинговым агентством Moody 's кредитного рейтинга Японии с A1 с Aa3 доллар стал терять позиции на международном валютном рынке. Крупные хедж-фонды на фоне сворачивания операций carry trade стали покупать йену в качестве защитного актива.

В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может скорректироваться к 52 рублям.