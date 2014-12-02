Валютный обзор на 02.12 от компании EXNESS

AUDUSD: рост на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Австралии на уровне 2,5%

Покупать при пробое уровня 0,8539 с целью 0,8615. Стоп-лосс = 0,8490.

Причина торговой стратегии

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,5%. По его мнению, темпы экономического роста Австралии будут немного ниже тренда в течение нескольких кварталов. И сегодня была опубликована оценка платежного баланса Австралии за 3 кв. 2014 года, оказавшаяся лучше прогноза. Полагаем, сильно перепроданный осси в краткосрочной перспективе протестирует уровень сопротивления 0,8615.



В краткосрочной перспективе фунт может протестировать уровень 1,5827

Покупать при пробое уровня 1,5763 с целью 1,5827. Стоп-лосс = 1,5710.

Причина торговой стратегии

Ноябрьский рост с 53,3 п. до 53,5 п. индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании вселяет надежду в восстановление реального сектора 6-ой экономики мира. Отметим, что по итогам сентября объем промышленного производства в Великобритании вырос на 0,6% (м/м) и на 1,5% (г/г). Хорошую динамику демонстрирует и рынок труда в этой стране. В сентябре уровень безработицы в Великобритании составил 6%. Между тем низкое инфляционное давление пока не позволяет Банку Англии приступить к ужесточению денежно-кредитной политики.



Существуют риски снижения пары USDJPY к уровню поддержки 117,26

Покупать при отбое от уровня 117,26 с целью 119,00. Стоп-лосс = 116,50.

Причина торговой стратегии

После понижения рейтинговым агентством Moody 's кредитного рейтинга Японии с A1 с Aa3 доллар стал терять позиции на международном валютном рынке. Крупные хедж-фонды на фоне сворачивания операций carry trade стали покупать йену в качестве защитного актива.

EURUSD: под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны

Продавать при пробое уровня 1,2418 с целью 1,2360. Стоп-лосс = 1,2470.

Причина торговой стратегии

Ноябрьское снижение индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны с 50,4 п. до 50,1 п. позволяет говорить о продолжающемся сжатии европейской экономики. Полагаем, меры монетарного стимулирования, которые предпринимает ЕЦБ, смогут оживить спрос в еврозоне не ранее весны 2015 года.



USDCAD: под давлением на фоне восстановления цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,1311 с целями 1,1200 и 1,1122. Стоп-лосс = 1,1380.

Причина торговой стратегии

Рост цен на нефть марки WTI с 64,0 до 68,5 долларов за баррель оказал поддержку луни. Между тем говорить об устойчивости восстановления цен на черное золото пока не приходится. Однако в зимний период вероятен рост спроса на топливо, а, следовательно, и на валюты стран экспортеров сырья.



Цены на золото восстановились до 1200 долл. после вчерашнего падения

Покупать при пробое уровня 1220 с целью 1255. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

После вчерашнего падения цены на золото восстановились до 1200 долл. Некоторую поддержку золоту оказало ноябрьское снижение с 59,0 п. до 58,7 п. индекса деловой активности в производственном секторе США. В краткосрочной перспективе мы не исключаем тестирования драгоценным металлом уровня 1255 долл.