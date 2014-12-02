В краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 50 рублей

Восстановление цен на нефть марки BRENT с 68 до 72 долл. вновь укрепило позиции рубля к бивалютной корзине. Кроме того, вчера коммерческие банки РФ предъявили самый высокий спрос на доллары США с момента запуска аукционов валютного РЕПО. На месячном аукционе они взяли 564,7 млн. долл. из предложенных ЦБ РФ 1,5 млрд. долл. Сегодня российский регулятор предоставит 2 млрд. долл. на недельном аукционе валютного РЕПО.

Безусловно, в настоящий момент помимо расширения долларового и сужения рублевого кредитования от ЦБ РФ участники рынка ждут интервенций. Однако по данным ЦБ РФ их вчера не было. По нашим оценкам, для стабилизации ситуации с курсом рубля в декабре ЦБ РФ следовало бы продать от 10 до 30 млрд. долл. на внутреннем валютном рынке.

В зимний период мы ожидаем роста спроса на топливо, а, следовательно, и на валюты стран экспортеров сырья. При росте цен на нефть марки BRENT до 75 долларов, американская валюта, вероятно, снизится ниже 50 рублей.