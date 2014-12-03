Валютный обзор на 03.12 от компании EXNESS

Евро рискует обновить минимумы 2014 года

Продавать при пробое уровня 1,2360 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2440.

Причина торговой стратегии

Октябрьское снижение на 0,4% (м/м) индекса цен производителей в еврозоне подтверждает развитие дефляционных процессов в этом регионе. Это провоцирует падение доходности европейских долговых ценных бумаг и понижает их привлекательность. В краткосрочной перспективе евро рискует повторно протестировать минимумы 2014 года в районе уровня 1,2360.



AUDUSD: под давлением после публикации ВВП Австралии за 3 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 0,8385 с целью 0,8318. Стоп-лосс = 0,8435.

Причина торговой стратегии

ВВП Австралии в 3 кв. 2014 года вырос на 0,3% (кв/кв) при прогнозе 0,7% (кв/кв), предыдущее значение +0,5% (кв/кв). Данные отражают замедление темпов роста национальной экономики. Полагаем, снижение осси поспособствует росту чистого экспорта Австралии.



NZDUSD: консолидация выше уровня поддержки 0,7765

Продавать при пробое уровня 0,7765 с целями 0,7713 и 0,7658. Стоп-лосс = 0,7820.

Причина торговой стратегии

Ноябрьский рост индекса деловой активности в сфере услуг Китая не оказал значимой поддержки киви. А вот замедление темпов экономического роста в Австралии, являющейся крупным торговым партнером Новой Зеландии, способно спровоцировать падение киви до уровня 0,7658 в среднесрочной перспективе.

USDCHF: консолидация после публикации ВВП Швейцарии за 3 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 0,9686 с целью 0,9740. Стоп-лосс = 0,9640.

Причина торговой стратегии

ВВП Швейцарии в 3 кв. 2014 года вырос на 0,6% (кв/кв) при прогнозе 0,3% (кв/кв). Статистика, оказавшаяся лучше прогноза, вероятно, окажет поддержку швейцарской валюте. Полагаем, открытие новых длинных позиций по паре USDCHF лучше рассматривать от уровня 0,9686.



GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5694 с целью 1,5764. Стоп-лосс = 1,5644.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании. Ожидаемый в ноябре рост показателя с 56,2 п. до 56,6 п., вероятно, окажет поддержку фунту. Между тем, вечером, в момент публикации макроэкономической статистики из США, пара GBPUSD может протестировать уровень поддержки 1,5583.



EURJPY: под давлением перед завтрашним заседанием ЕЦБ

Продавать при пробое уровня 147,00 с целью 145,56. Стоп-лосс = 147,60.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы данные по розничным продажам, а также индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны. Возможный рост данных показателей ненадолго приостановит распродажи евровых кросс-курсов. Однако большинство участников рынка перед завтрашним заседанием ЕЦБ, вероятно, предпочтут выйти в кэш.