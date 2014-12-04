Валютный прогноз на 04.12 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением перед заседанием ЕЦБ



Продавать при пробое уровня 1,2295 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2360.



Причина торговой стратегии



В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился с 52,3 п. до 51,1 п., а розничные продажи в октябре хоть и выросли на 0,4%(м/м), но оказались ниже прогноза 0,6%(м/м). Все это свидетельствует о плохом самочувствии европейской экономики. Перспективы евро в связи с возможным расширением ЕС санкций против РФ остаются негативными. Сегодня высока вероятность объявления ЕЦБ новых стимулирующих программ в еврозоне.



Австралийская макроэкономическая статистика не помогла осси



Продавать при пробое уровня 0,8376 с целью 0,8318. Стоп-лосс = 0,8426.



Причина торговой стратегии



Опубликованные сегодня октябрьские данные по розничным продажам и торговому балансу Австралии оказались лучше прогноза. Однако они не оказали должной поддержки осси. Ожидания повышения в следующем году процентных ставок в США «играют на руку» американской валюте.



USDJPY: рост на фоне повышения индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM



Покупать при пробое уровня 119,97 с целью 120,64. Стоп-лосс = 119,50.



Причина торговой стратегии



Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM в ноябре вырос с 57,1 п. до 59,3 п., оказавшись лучше прогноза 57,5 п. Так как сделки в сфере услуг формируют почти 90% ВВП США, вероятно, опубликованная статистика окажет поддержку доллару.



Слова Полоза приободрили луни



Покупать при отбое от уровня 1,1311 с целью 1,1460. Стоп-лосс = 1,1250.



Причина торговой стратегии



Вчера Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку в стране на уровне 1%, как и ожидалось. По мнению управляющего Банка Канады Полоза, недавнее снижение цен на нефть может сократить рост ВВП Канады на треть процентного пункта. Однако он ожидает существенного расширения национальной экономики в перспективе.



GBPUSD: консолидация перед заседанием Банка Англии



Покупать при отбое от уровня 1,5583 с целью 1,5764. Стоп-лосс = 1,5520.



Причина торговой стратегии



Сегодня днем состоится заседание Банка Англии. Ожидается, что национальный регулятор сохранит ключевую процентную ставку в стране и объем покупок активов без изменений на уровнях 0,5% и 375 млрд. фунтов стерлингов. В краткосрочной перспективе на фоне вероятного укрепления доллара США к евро, пара GBPUSD может снизиться до уровня поддержки 1,5583.



USDCHF: рост усиливается после пробоя уровня сопротивления 0,9740



Покупать при отбое от уровня 0,9740 с целью 0,9844. Стоп-лосс = 0,9690.



Причина торговой стратегии



Слабость единой европейской валюты на рынке FOREX тянет на дно и валюты стран ЕС. Швейцарский Центробанк прилагает огромные усилия для удержания нижней границы 1,2000 в паре EURCHF. В случае коррекции пары USDCHF к уровню 0,9740 стоит рассмотреть открытие новых длинных позиций по доллару США.