В декабре доллар снизится до 50 рублей

Вчерашний призыв Путина по амнистированию офшорного капитала должен помочь последнему вернутся в Россию. Если это произойдет, сотни миллиардов долларов будут кормить не зарубежные экономики, а российскую, а, следовательно, помогать рублю.

Недавняя продажа ЦБ РФ 1,9 млрд. долларов США на Московской бирже привела к укреплению российской валюты. Отметим, что в настоящий момент, когда стоимость бивалютной корзины близка к 58 рублям, интервенции ЦБ РФ более эффективны, чем при стоимости корзины в 48 рублей. Если бы ЦБ РФ в ноябре продавал по 350 млн. долл. при каждом повышении на 5 копеек стоимости бивалютной корзины, то с 11 ноября по 4 декабря 2014 года золотовалютные резервы РФ упали бы на 64 млрд. долларов. В декабре Банк России для стабилизации ситуации на российском валютном рынке мог бы провести неожиданную интервенцию по продаже хотя бы 10 млрд. долл. Эта мера, вероятно, привела бы к снижению евро и доллара США ниже 60 и 50 рублей соответственно.