На этой неделе доминирование доллара США продолжится

Несмотря на то, что ЕЦБ отложил вопрос расширения программы покупок активов в еврозоне на 1 кв. 2015 года, пара EUR/USD в конце прошлой недели все же снизилась на фоне резкого укрепления доллара США. Мировой резервной валюте существенную поддержку оказала публикация исключительно сильной ноябрьской статистики по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. В течение этой недели евро может снизиться до уровня 1,2200.

8 декабря поддержку японской валюте может оказать пересмотр ВВП Японии за 3 кв. 2014 года в сторону повышения с -0,4% (кв/кв) до -0,1% (кв/кв). Очередные покупки пары USDJPY стоит рассмотреть вблизи уровня 120,00.

11 декабря стоит обратить внимание на публикацию ноябрьской статистики по занятости в Австралии. Ожидаемый рост уровня безработицы в этой стране с 6,2% до 6,3%, вероятно, окажет давление на осси. К концу недели пара AUDUSD может снизиться до уровня 0,8200.

Новозеландский доллар к концу недели, вероятно, протестирует минимумы этого года в районе уровня 0,7650. Такие факторы, как замедление темпов роста китайской экономики, а также ожидаемый рост процентных ставок в США продолжат оказывать на него давление.

Швейцарская валюта, вероятно, не испытает особой радости, если Швейцарский Центробанк 11 декабря сохранит ключевую процентную ставку в стране в диапазоне 0-0,25%. В этот день, в момент публикации данных по розничным продажам в США, пара USDCHF, вероятно, протестирует уровень 0,9850.