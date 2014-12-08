На этой неделе доллар США может снизиться до 52 рублей

Публикация ноябрьской статистики по рынку труда в США спровоцировала очередной рост доллара США на международном валютном рынке и привела к снижению цен на нефть на товарных рынках.

На этой неделе поддержку рублю может оказать снижение геополитической премии за риск в отношении российских активов на фоне возобновления минских переговоров по ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, рубль укрепится, если 11 декабря ЦБ РФ повысит ключевую процентную ставку с 9,5% до 10,0%. Подобная мера могла бы ограничить дальнейшее разрастание инфляционных ожиданий в России. Рост доходности к погашению до 12,3% годовых по 10-ти летним ОФЗ косвенно указывает на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в нашей стране. К концу недели доллар США может снизиться до 52 рублей, а евро – до 64 рублей.