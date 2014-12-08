Валютный обзор на 08.12 от компании EXNESS

AUDUSD: консолидация после публикации данных по внешней торговле Китая

Продавать при отбое от уровня 0,8318 с целью 0,8200. Стоп-лосс = 0,8380.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Китая в ноябре вырос с 45,4 млрд. до 54,5 млрд., превысив прогноз 44,3 млрд. Данные отражают рост важнейшей компоненты ВВП Китая – чистого экспорта. Полагаем, статистика окажет некоторую поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и осси.



USDJPY: под давлением после публикации ВВП Японии за 3 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 120,65 с целью 121,87. Стоп-лосс = 120,00.

Причина торговой стратегии

ВВП Японии за 3 кв. 2014 года был пересмотрен в сторону понижения с -0,4% (кв/кв) до -0,5%(кв/кв). Данные негативны для курса национальной валюты. Тем не менее, на фоне фиксации прибыли пара USDJPY в ближайшее время, видимо, снизится до уровня 120,65. Полагаем, меры, предпринимаемые Банком Японии, стабилизируют темпы роста национальной экономики в ближайшие кварталы.



GOLD: под давлением на фоне роста занятости в США

Продавать при пробое уровня 1185 с целью 1142. Стоп-лосс = 1210.

Причина торговой стратегии

Опубликованные в минувшую пятницу сильные данные по рынку труда в США поспособствовали укреплению мировой резервной валюты на международном валютном рынке. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 321 тыс. человек, что существенно превысило консенсус-прогноз 231 тыс. человек. В краткосрочной перспективе мы не исключаем снижения цен на золото ниже 1185 долл.

EURUSD: под давлением после публикации объема промышленного производства в Германии

Продавать при отбое от уровня 1,2280 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2340.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в Германии в октябре вырос на 0,2% (м/м) при прогнозе 0,4%(м/м). Данные сигнализируют о незначительном росте реального сектора крупнейшей экономики еврозоны. В краткосрочной перспективе евро, вероятно, снизится до уровня поддержки 1,2200.



USDCHF: рост после публикации швейцарской макроэкономической статистики

Покупать при отбое от уровня 0,9795 с целью 0,9860. Стоп-лосс = 0,9745.

Причина торговой стратегии

Объем розничных продаж в Швейцарии в октябре вырос на 0,3% (г/г) при прогнозе 0,9%(г/г). Индекс потребительских цен Швейцарии в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Данные отражают низкое инфляционное давление и сокращающиеся потребительские расходы швейцарских домохозяйств. В краткосрочной перспективе франк, вероятно, снизится к доллару США.



USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,1474

Покупать при пробое уровня 1,1474 с целью 1,1553. Стоп-лосс = 1,1410.

Причина торговой стратегии

Уровень занятости в Канаде в ноябре снизился на 10,7 тыс. человек, а уровень безработицы вырос с 6,5% до 6,6%. Данные негативны для курса луни. В краткосрочной перспективе пара USDCAD, вероятно, закрепится выше уровня сопротивления 1,1474.