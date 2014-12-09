Цены на нефть давят на рубль

Падение цен на нефть марки BRENT до 65 долларов за баррель вновь привело к снижению стоимости российской валюты. Вероятно, в ближайшее время добыча нефти в США существенно снизиться, что вынудить эту страну импортировать больше зарубежной нефти.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги недельного аукциона валютного РЕПО, который проведет Банк России. После снижения процентных ставок по операциям валютного РЕПО на 100 базисных пунктов, спрос на валюту со стороны банковского сектора РФ может вырасти. Кроме того, перед заседанием 11 декабря российский регулятор мог бы провести еще одну крупную интервенцию по продаже долларов США на Московской бирже. Если цены на нефть в течение дня не скорректируются вверх, доллар США закрепится выше 54 рублей.